Эта страна делает ставку на богатых туристов

Восстановление туриндустрии Японии возможно только в том случае, если страна "сможет перестроиться, чтобы удовлетворить привычки западных путешественников в отношении расходов", то есть ставка снова сделана на более богатых туристов. Такое заявление сделал Хироюки Такахаси, председатель Японской ассоциации турагентов, в интервью Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. Основных причин для проблем у японской туриндустрии две - иена стремительно падать к доллару, а поставлявший когда-то существенную часть туристов Китай до сих пор не собирается открываться.

В таких условиях туриндустрия "должна воспользоваться ситуацией и усовершенствовать наши роскошные туристические продукты и продавать их богатым путешественникам", уверил эксперт. При этом пока число туристов растёт, но в основном их продолжает поставлять Азия. В октябре Японию посетили почти 499 тыс. туристов - это вдвое больше, чем в сентябре, но на 80% меньше, чем в 2019 году. Причем по данным Японской национальной туристической организации, каждый четвертый путешественник в октябре был из Южной Кореи, 11% были из США и всего по 2% - из Австралии, Франции и Великобритании.

Привлечь богатых туристов планируется активным развитием более привычных для них достопримечательностей и видов туризма. Ранее Япония приспосабливалась к китайцам, "посвящая" им целые этажи в универмагах. Теперь планируется привлечь посетителей из США, Европы и Австралии. Ставки делаются на спортивный туризм, например, на южном японском острове Кюсю в октябре следующего года дебютирует велогонка "Тур де Кюсю", похожая на "Тур де Франс". Также ставки сделаны на любителей роскошного шопинга и впечатлений. Именно эти категории выделил Такахаси, заявив, что есть два типа богатых туристов: те, кто хочет роскошных покупок и изысканных блюд, и те, кто ценит больше отдыха, основанного на впечатлениях. Он предсказал, что такие продукты, как приключенческий туризм в горных районах Японии, будут расти.

Однако в целом, глава ассоциации признал, что планы - планами, но туриндустрии будет сложно достичь целевого показателя расходов на иностранных туристов в размере 5 трлн иен ($34 млрд) в год, который премьер-министр Фумио Кисида объявил в прошлом месяце. Основная проблема - отсутствие китайцев. Также туриндустрию "терзают" такие проблемы, как острая нехватка рабочей силы в связи с "ковидными" увольнениями, а также низкие зарплаты в отрасли и большая текучесть кадров. Кроме того, как и по всему миру, туротрасли пришлось столкнуться с недавним ростом цен на продукты питания и электроэнергию, при этом туристы ожидаемо сопротивляются перекладыванию расходов на них и повышению цен. "Вот почему нам нужно обслуживать клиентов высокого класса и повышать прибыльность", - сказал Такахаси.