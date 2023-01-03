Южная Корея ввела тестирование на ковид для прибывающих из Гонконга и Макао

Власти Республики Корея решили ввести требование о предоставлении результатов теста на коронавирус для лиц, прибывающих из китайских специальных административных районов Гонконг и Макао. Соответствующая информация размещена во вторник на сайте Управления по контролю и профилактике заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было решено использовать часть противоэпидемических мер, применяющихся со 2 января в отношении прибывающих из [материкового] Китая, в отношении путешественников из Макао и Гонконга", - говорится в сообщении управления. Власти поясняют, что такое решение было принято из-за роста смертности от коронавируса в Гонконге и большого потока прибывающих из этого города в Республику Корея.

Со 2 января приезжающие из материкового Китая должны проходить ПЦР-тестирование в течение суток после прибытия. С 5 января китайские путешественники обязаны предоставлять результаты теста, сданного до посадки в самолет. Однако в управлении подчеркнули, что в отношении путешественников из Гонконга и Макао будут применяться не все меры, речь идет лишь о тестировании до посадки в самолет с 7 января.

Южнокорейский премьер-министр Хан Док Су ранее пояснил, что правительство было вынуждено пойти на такие меры в отношении приезжающих из КНР из-за ухудшения эпидемической обстановки в этой стране.

Китай в начале декабря ослабил антиковидные ограничения, после чего там было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса. Как отмечают медицинские специалисты, это ослабленные штаммы COVID-19, в связи с чем болезнь обычно протекает в щадящей форме, вероятность летального исхода низкая. На этом фоне правительство КНР с 8 января существенно ослабит карантинные ограничения для въезжающих в страну.