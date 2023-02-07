Люди испугались цунами, которое смоет курорты Средиземноморья

Не только подземные толчки от страшного землетрясения в Турции перепугали туристов и жителей по всему Средиземноморью. В нескольких странах заговорили об угрозе цунами на море, в некоторых - официально. Впрочем, к настоящему моменту предупреждения сняты, а кое-где даже объявлены фейками, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Так, согласно информации итальянских СМИ, рано утром понедельника появилось сообщение от Службы гражданской обороны Италии, в котором было заявлено, что на основании информации центра оповещения о цунами Национального института геофизики и вулканологии было принято решение выпустить предупреждение о возможных волнах цунами. Туристам и местным жителям рекомендовали удалиться от прибрежных районов в более высокую зону. В первую очередь это касалось южных приморских провинций, таких как Калабрия и Апулия, а также острова Сицилия. Также в регионах было остановлено железнодорожное сообщение.

Впрочем, к полудню предупреждение было уже снято. Глава службы гражданской обороны Фабрицио Курчо выступил по телевидению с официальным сообщением о том, что угроза ценами миновала.

Ещё в одной стране, которая находится существенно ближе к Турции и ощутила "эхо" землетрясения, сообщение о цунами и вовсе назвали фейком. Речь идёт о Ливане, где информация о цунами пошла распространяться по "сарафанному радио", через соцсети и мессенджеры. Однако как заявили в ливанских СМИ, предупреждений о цунами в Ливане нет и не было. "Единственная станция мониторинга уровня моря в Ливане (Батрун) отключена, как и станция на Кипре, и ближайшая станция в Искендероуне, Турция", - пояснили эксперты.

Тем не менее, за состоянием моря и угрозой в регионе следили - но со станции мониторинга в Эрдемли в Турции (примерно в 331 км от эпицентра землетрясения) на берегу Средиземного моря. Там были зафиксированы "спорадические колебания уровня моря от 1.5 до 2 метров", но не более того.