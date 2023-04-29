Власти Таиланда заверили туристов в отсутствии угрозы цунами

Недавнее землетрясение у берегов Суматры и вероятное цунами на курортном острове Пхукет в Таиланде напугали туристов и местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на Турпром. Меж тем власти заверили, что сработавшие датчики цунами, подающие сигнал тревоги в Камале и районе Лагуна в Чернг Талай 27 апреля, не являются причиной для тревоги и переполоха.

Согласно Phuket News, датчики начали подавать сигналы приближающегося на остров цунами после землетрясения магнитудой 4.8 у берегов Суматры примерно в 3:43 утра. Однако глава Управления по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий в провинции Пхукет Удомпорн Кан лично заверил отдыхающих и местное население об отсутствии угрозы. По его словам, людям на Пхукете никогда не угрожало цунами. Почему именно на вышках прозвучала тревога чиновники объяснить не смогли. Этот вопрос в настоящее время изучается, на башни с датчиками были направлены технические специалисты.

Веера Самали, директор отдела погоды Юго-Западного метеорологического центра, расположенного недалеко от аэропорта Пхукета, отметила, что подводное землетрясение должно быть зарегистрировано магнитудой не менее 7 баллов, чтобы возникло опасное для острова цунами. "Я хотела бы подтвердить, что магнитуда 4.8 балла по шкале Рихтера не достигла порога для цунами, поэтому это вряд ли может быть причиной катастрофы", - заверила она. - Что касается разлома Маруи (небольшая линия разлома недалеко от Пхукета), то это разлом, который остается таковыс. Следовательно, он не станет причиной цунами".

Башни с датчиками предупреждения о цунами функционируют по всему Андаманскому региону. Буи предупреждения о цунами в море и Индийском океане также находятся в рабочем состоянии и в случае ЧП передадут сигнал к бедствию. Интервал предупреждения в океане составляет 1.30 минут, в море - 30 минут. У центра по борьбе со стихийными бедствиями также есть план по эвакуации людей в случае необходимости.

"Таким образом, если произойдет землетрясение, которое вызовет цунами, датчики смогут предупредить людей, чтобы они имели возможность своевременно эвакуироваться. Я могу подтвердить, что оба буя находятся в отличном рабочем состоянии, каждую неделю проводится проверка системы", - успокоил глава регионального центра DDPM Чаовалит Нитхарат.