Макака похитила у туристки сумку и косметику

Дикая обезьяна на острове Бали в Индонезии обманула туристку и похитила ее сумку с косметикой. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Newsflare, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поначалу макака в Лесу обезьян в Убуде проявляла дружелюбие, сидя рядом с группой отдыхающих в беседке туристов. Однако вскоре она поцарапала и покусала сумочку одной из женщин, после чего решила завладеть аксессуаром.

На записи видно, как настроение обезьяны меняется со спокойного на агрессивное, после чего животное уносит сумку. Туристы пытаются поймать обезьяну, но та оказывается проворнее и ловко уворачивается.

Макака расстегивает молнию на сумочке и извлекает компактную пудреницу. Эта находка еще больше раззадоривает животное, и оно убегает на дерево вместе со своей стаей.

Удалось ли владелице вернуть украденные вещи, неизвестно.