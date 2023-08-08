Турция и Марокко становятся основными соперниками испанской туристической индустрии

Солнце, пляж, пейзаж, экскурсии и... цена. Это некоторые из характеристик, отмеченных путешественниками, которые выбирают Турцию и Марокко для отдыха, и омрачающих прогнозы для испанского туризма на оставшуюся часть года и начало 2024 года.

Как сообщает Day.Az, по данным Исследовательской службы крупнейшего испанского банка по объему активов Caixabank Research, несмотря на то, что этим летом Испания бьет рекорды турпотока, эта конкуренция с более низкими ценами становится все более агрессивной.

По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol, наблюдается резкий рост рейсов в Марокко и Турцию - "два направления с очень конкурентоспособным уровнем цен", отмечают аналитики. Решающую роль играют рост цен и снижение покупательной способности туристов из-за инфляции. Согласно отчету CaixaBank, до пандемии Турция, Тунис, Египет и Марокко начали превращаться в основных конкурентов испанской индустрии туризма в Средиземноморье, а падение зарплат европейцев - это фактор, который ограничит рост туризма в Испании к концу 2023 и в 2024 году.