Туристическая мафия Китая испугала министра туризма Таиланда: департамент туризма страны довёл до его сведения, что недавнее решение освободить китайских туристов от визовых требований вызывает обеспокоенность по поводу потенциальных лазеек для незаконных туров с нулевой стоимостью, нелицензированных гидов и прочих хорошо и печально известных и в России примет "китайской мафии" от туризма.

Как сообщают тайские СМИ, гендиректор департамента Джатурон Пхакдеянит отчитался, что этот вопрос был доведен до сведения министра туризма и спорта Судавана Вангсуфакикосола после одобрения Кабинетом министров схемы безвизового режима для китайских и казахстанских туристов, которая будет действовать минимум по 29 февраля 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В Департаменте туризма зарегистрировано более 300 въездных компаний, сотрудничающих с китайскими выездными компаниями. Однако эта система сотрудничества будет временно прекращена в период безвизового режима, поскольку не будет необходимости проверять туристические компании на наличие виз. Однако в качестве мер борьбы ведомство совместно с областным управлением туризма и спорта намерено проводить выборочные проверки туристических групп на популярных туристических направлениях. "Мы проверим, являются ли они легальной туристической компанией, нанимают ли легальных гидов и реализуют туристическую программу, как указано в их должностных инструкциях", - пояснил глава департамента.

Он также добавил, что такие проверки будут проводиться во время путешествий туристов по Таиланду, а не досмотр перед въездом. "Власти сохраняют свою приверженность отслеживанию и принятию мер против нелегальных иностранных гидов, используяв качестве основы Закон о туристическом бизнесе и гидах. Согласно Закону об иммиграции, только гражданам Таиланда разрешено выступать в качестве гидов, а нелегальным иностранным гидам грозит высылка", - заявили в департаменте.

О готовности сражаться с китайской мафией в туризме заявили и такие тайские ведомства как Канцелярия постоянного секретаря Министерства туризма, Туристическая полиция, Департамент развития бизнеса, Департамент специальных расследований (DSI) и Иммиграционное бюро. Например, DSI будет обладать полномочиями тщательно проверять финансовые операции туристических компаний, особенно если доходы направляются иностранцам, а не тайским владельцам.