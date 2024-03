ООО "SR Group Co", одна из ведущих компаний на автомобильном рынке Азербайджана, официально представила в нашей стране новый автомобильный бренд "Lynk&Co".

04.03.2024 в отеле "JW Marriott Absheron Baku" состоялась грандиозная официальная церемония презентации бренда.

В настоящее время в нашей стране представлены модели бренда "Lynk & Co 01", "Lynk & Co 03", "Lynk & Co 05" и "Lynk & Co 09".

Запущенная с миссией" Навсегда изменить мобильность", премиальный бренд "Lynk & Co" с помощью инновационного дизайна, передовых технологий и динамичной энергии предопределяет будущее автомобильной индустрии.

Компания "Lynk & Co", основанная Geely Holding Group, Geely Auto Group и Volvo Cars, представляет собой новый глобальный бренд премиум-класса, созданный в Берлине, Германия, в 2016 году.

"Lynk & Co" создана для нового поколения автолюбителей, стремящихся создать открытую платформу, объединяющая людей, автомобили и весь мир.

"Мы с гордостью представляем широкий ассортимент моделей автомобилей "Lynk & Co", отличающихся инновационными характеристиками в нашей стране, которые вдохнут новую жизнь в автомобильный рынок Азербайджана". Бренд "Lynk & Co" известен во всей Европе своим современным дизайном и уникальным подходом к работе с клиентами. Мы верим, что "Lynk & Co" удовлетворит самые требовательные потребности нового поколения автолюбителей и станет надежным партнером в их повседневной жизни. Мы надеемся, что новый бренд скоро полюбится всем автолюбителям."- отметил глава автомобильного сектора "SR GroupCo" Тогрул Пашаев.

Официальный производитель предлагает гарантию на автомобили сроком на 5 лет или 150 000 км, а на гибридную систему- на 8 лет или 200 000 км. Это также позволит вам комфортно управлять упомянутыми моделями в течение длительного времени. Автомобили можно приобрести с первоначальным взносом от 10%, по выгодным внутренним кредитным и банковскими условиями.

По состоянию на ноябрь 2023 года бренд установил рекорды роста среди ряда автомобильных брендов, представив пользователям более 1 000 000 автомобилей. "Lynk & Co" продолжает расширяться в Европе, имея 11 постоянных клубов Lynk & Co в Нидерландах, Швеции, Бельгии, Германии, Италии и Испании.

В 2021 году бренд ускорил свою глобальную экспансию, начав с Кувейта и выйдя на новые рынки в странах Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона.

А с 2024 года бренд представлен на азербайджанском рынке.

Дистрибьютором бренда в Азербайджане является ООО "Aztech Autohouse". Как известно, компания принадлежит ООО "SR Group Сo"

Напомним, что "SR Group Сo" имеет различные успешные направления бизнеса в различных секторах и имеет большой опыт работы в автомобильном секторе с 1996 года.

В последние годы мы наблюдаем рост количества брендов, которые компании, принадлежащие холдингу, привозят в нашу страну.

Нет никаких сомнений в том, что вскоре автомобили "Lynk & Co" также раскрасят улицы Азербайджана и будут пользоваться большим спросом.

Прогресс показывает, что у нас будет интересная глава в автомобильной истории страны. Чтобы поближе познакомиться с автомобилями, записаться на тест-драйв, подойдите к официальному центру продаж "Lynk & Co" в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации о бренде Lynk & Co посетите

www.lynkco.com

Адрес: Ахмед Раджабли 40 B

Контакты: *5544

Web: www.lynkco.az

О Lynk & Co:

Lynk & Co, основанная в 2016 году, является глобальным автомобильным брендом, созданным как совместное предприятие Geely Auto Group и Volvo Car Group.

"Lynk & Co" представляет собой "новый премиальный" рынок, созданный для нового поколения.

Следуя миссии бренда "мыслить нестандартно", Lynk & Co стремится предоставить клиентам ценный опыт, сочетая инновационный дизайн, передовые технологии, новый опыт и новую динамическую энергию. Рожденный глобальным, открытым и взаимосвязанным, бренд хочет создать открытую платформу, которая объединяет людей, автомобили и весь мир.