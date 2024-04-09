https://news.day.az/tourism/1650975.html AZAL открывает продажу билетов на рейсы из Баку в Софию
AZAL открывает продажу билетов на рейсы из Баку в Софию
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 7 июня начнет выполнять полеты из Баку в Софию и обратно дважды в неделю. Авиакомпания уже открыла продажу билетов на данное направление.
Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.
София, столица и крупнейший город Болгарии, привлекает внимание путешественников своей богатой историей и культурными достопримечательностями.
Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.
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