AZAL открывает продажу билетов на рейсы из Баку в Софию

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 7 июня начнет выполнять полеты из Баку в Софию и обратно дважды в неделю. Авиакомпания уже открыла продажу билетов на данное направление.

Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.

София, столица и крупнейший город Болгарии, привлекает внимание путешественников своей богатой историей и культурными достопримечательностями.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

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