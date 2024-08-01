Названы лучшие зарубежные направления для отдыха осенью

Популярными направлениями для осеннего отдыха являются Таиланд, Египет, Вьетнам, Шри-Ланка и Азия, рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. В разговоре с NEWS.ru турэксперт отметила, что в сентябре и октябре стоит посетить Мальдивы. Она уточнила, что в это время циклоны там уже пройдут. Особенно, по ее словам, Мальдивы подходят для свадебного путешествия, передает Day.Az.

Начиная с октября уже можно рассматривать Азию. Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд отлично подойдут для вас, если отпуск запланирован на середину и вторую часть осени. Особенно я советую посетить в сентябре и октябре Мальдивы. Циклоны там уже пройдут, и это место отлично подойдет для свадебного путешествия, - пояснила Ансталь.

По словам эксперта, в Турции в сентябре начинается бархатный сезон, а в октябре там хорошо отдыхать на средиземном побережье. Ансталь уточнила, что в первой половине осени комфортная температура устанавливается и в Египте. Она подчеркнула, что в эти месяцы можно найти недорогие билеты и отели.

Также в сентябре и октябре можно рассматривать Эмираты для поездки, так как там тоже спадает аномальная жара в эти месяцы. Еще в начале осени можно посетить Абхазию и Сочи, туристов там будет намного меньше, чем в летние месяцы, - добавила эксперт.

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