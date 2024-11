Silk Way Group представила на COP29 новый грузовой аэропорт в Алятской CЭЗ

В рамках COP29, группа компаний Silk Way Group объявила о своих планах по реализации значимого инфраструктурного проекта - строительства нового грузового аэропорта в Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ). Этот амбициозный проект направлен на расширение потенциала деятельности группы, стимулирование роста и использование стратегических возможностей зоны для улучшения бизнес-перспектив и повышения эффективности.

Новый грузовой аэропорт будет функционировать под управлением компании Silk Way Alat Free Economic Zone, официальной организации, созданной для продвижения логистических и инфраструктурных инициатив Silk Way Group в регионе. Данная позиция подчеркивает приверженность Silk Way Group планомерному развитию в соответствии с целями Алятской свободной экономической зоны, обеспечивая интеграцию проекта в национальную стратегию экономического развития Азербайджана.

Проект включает строительство индивидуальных экспедиторских складов, терминалов для скоропортящихся грузов и современных офисных зданий. Комплексный план соответствует динамичным потребностям логистической отрасли, обеспечивая адаптивность и инновации в работе.

Кульминационным моментом церемонии стало выступление Сандера Давса, директора компании TKH Airport Solutions, являющегося ключевым технологическим партнером проекта, упомянувшего о внедрении устойчивых технологий и энергосберегающих решений, акцентировав внимание на CEDD AGL - передовой технологии наземного освещения аэродромов, которая будет использоваться при строительстве взлетно-посадочной полосы. Их вклад подчеркивает приверженность экологически чистым и эффективным практикам, которые соответствуют основным задачам COP29 и целям устойчивого развития.

Это партнерство и амбициозный масштаб проекта создадут новые возможности для Silk Way Group и внесут значительный вклад в экономический рост как Азербайджана, так и региона в целом.

Проект, задуманный как современный логистический центр, включает 18 стоянок для самолетов, взлетно-посадочную полосу длиной 4000 метров, рулежные дорожки, центр управления воздушным движением, топливные и противопожарные службы, а также другие сопутствующие объекты аэропорта. Реализация проекта направлена не только на расширение транспортных возможностей страны, но и на стимулирование всестороннего экономического развития в региональном масштабе. Тем самым проект стремится повысить индекс качества жизни и благосостояния населения, способствуя общему социально-экономическому прогрессу.

В рамках приверженности экологической ответственности, в строительстве нового объекта будут использованы передовые устойчивые технологии, включая использование альтернативных источников энергии, позиционируя грузовой аэропорт как маяк экологически чистой инфраструктуры.

После завершения строительства грузового аэропорта в 2026 году, Алятская СЭЗ станет важным транзитным узлом с интегрированной логистической инфраструктурой. Новые объекты получат доступ к Бакинскому международному морскому торговому порту, обширным железнодорожным и автомобильным путям, а также к новому аэропорту, что в совокупности повысит транспортные и поставочные возможности Азербайджана.

Президент Silk Way Group Заур Ахундов выразил энтузиазм по поводу проекта. Он, в частности, отметил, что создание нового грузового аэропорта в Алятской СЭЗ представляет собой важную веху в истории страны, означающую переход к новым возможностям, которые позволят эффективно удовлетворить растущий местный и глобальный спрос на грузовые перевозки.

"Эта инициатива не только укрепит наши позиции в рамках Среднего коридора, но и откроет новые возможности для роста, предлагая многообещающие перспективы для бизнеса, а также для наших уважаемых партнеров и инвесторов".

Генеральный исполнительный директор компании Silk Way Alat Free Economic Zone Джавад Дбила также подчеркнул важность этого проекта, отметив следующее: "Новый грузовой аэропорт станет основой Алятской СЭЗ, воплотив наше видение возможностей логистики и транспортной инфраструктуры Азербайджана в реальность. Как официальная структура Silk Way, мы сосредоточены на интеграции устойчивых практик и современных инфраструктур для укрепления транспортных связей, привлечения международных партнеров и усиления роли Азербайджана как транзитного логистического узла. Мы с нетерпением ждем, когда этот проект начнет оказывать влияние на экономический ландшафт региона и создаст новые возможности".

В свою очередь, генеральный исполнительный директор TKH Airport Solutions Эрик Вельдерман отметил о сотрудничестве: "Мы рады, что Silk Way выбрала TKH Airport Solutions и технологию CEDD для системы наземного освещения нового грузового аэропорта категории CAT III. Наша передовая низковольтная технология CEDD обеспечивает значительную экономию энергии для аэропорта и поддерживает устойчивую трансформацию его деятельности. Мы с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в снижение экологического воздействия воздушных перевозок".

О группе компаний Silk Way Group

Основанная в 2006 году и располагающаяся в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, Silk Way Group является ведущим азербайджанским конгломератом, специализирующимся на грузовых перевозках. В 2019 году группа оптимизировала свою деятельность, сосредоточив усилия на трех ключевых дочерних компаниях: Silk Way Airlines, предоставляющей широкий спектр услуг по грузоперевозкам; Silk Way West Airlines, осуществляющей глобальные грузовые рейсы; и Silk Way Technics, предоставляющей ремонт и техническое обслуживание воздушных судов. Вместе они играют важную роль в поддержке экономики Азербайджана и насчитывают более 1700 сотрудников по всему миру.

О системе освещения CEDD Airfield Ground Lighting

CEDD - это умная, безопасная и устойчивая система наземного освещения аэродрома, разработанная для светодиодов. Передача энергии и данных осуществляется по одному кабелю. Световые приборы получают питание и данные методом индукции, что исключает необходимость в трансформаторах и разъемах на месте. Лампы могут быть легко и безопасно установлены или заменены без электрического контакта.

Светильники CEDD имеют возможность индивидуального управления, что обеспечивает большую гибкость в управлении освещением аэродрома. Это делает систему особо подходящей для приложений типа "Следуй за зелеными огнями". Используя на 70% меньше энергии по сравнению с обычными светодиодными системами AGL, CEDD снижает экологическое воздействие аэродрома.

О компании TKH Airport Solutions

TKH Airport Solutions разрабатывает и производит умные системы наземного освещения аэродромов (AGL). Компания опирается на опыт, накопленный за долгую и успешную историю новаторских разработок в индустрии AGL и технологий связи. TKH Airport Solutions представила новую технологию в существующем ассортименте продукции LED-освещения: CEDD AGL. Это умное и устойчивое решение для аэропортов увеличивает эффективность, безопасность и надежность инфраструктуры AGL. С системой CEDD AGL компания органично интегрирует современные потребности аэропортов с новыми технологиями освещения взлетно-посадочных полос. TKH Airport Solutionsявляетсяодной из компаний нидерландской TKH Group NV. Будучи частью группы TKH, компания пользуется более чем 90-летним опытом в области умной связи, распределения энергии и AGL. Для получения дополнительной информации о TKH Airport Solutions посетите www.tkh-airportsolutions.com.