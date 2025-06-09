В городе Скегнесс, Великобритания, женщина нашла на пляже бутылку с человеческим прахом через 12 часов после того, как ее бросили в воду.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Би-би-си".

Посетительница пляжа рассказала, что сделала необычную находку, когда прогуливалась вдоль берега. Она достала из песка бутылку с каким-то порошком и запиской. На ней было написано "Это моя мама. Бросьте ее обратно - она путешествует по миру. Спасибо, Кара, Олдхам". Женщина так и сделала, а после поделилась этой историей в социальных сетях.

Оказалось, что бутылку отправила Кара Мелия. Она рассказала, что ее матери не стало в феврале. Женщина одна вырастила пять детей и всю жизнь хотела путешествовать, но так и не смогла исполнить эту мечту. Сначала Мелия думала развеять ее прах над морем, но, послушав совета подруги и брата, решила отправить его в "приключение".

"Я бы хотела, чтобы она (бутылка - прим. "Ленты.ру") оказалась на пляже Барбадоса или в Испании, но это определенно займет некоторое время", - отметила Мелия. Теперь она ждет сообщений от других людей, которые найдут бутылку.