Турист под наркотиками залез в канализацию в Таиланде и покусал спасателей

В Таиланде турист залез в канализационную трубу и укусил женщину-спасателя. Об этом сообщает Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел утром 14 июля в районе Чомтонг в Бангкоке. Местные жители обнаружили человека в канализационной системе на улице Канлапапхрук и вызвали полицию на место происшествия. Правоохранители установили, что мужчина, на котором нет никакой одежды, - 28-летний американец по имени Джек.

Он застрял в дренажной трубе, но, увидев спасателей с режущим и буровым оборудованием, заполз еще глубже и дал понять, что ему не нужна помощь и он может выбраться самостоятельно. Пока велись спасательные работы, мужчина издавал бессвязные крики, а затем впился зубами в ремешок часов женщины-спасателя, пережевал его и выплюнул.

Тело мужчины обмотали куском брезента и вытащили наверх. После извлечения из трубы он продолжал бессвязно говорить и даже плюнул в спасателей. Турист получил лишь незначительные ссадины, однако у него наблюдались симптомы наркотического опьянения, включая паранойю и спутанность сознания. Он не смог объяснить, каким образом попал в дренажное отверстие. Мужчину доставили в больницу для лечения. Полиция ведет проверку.