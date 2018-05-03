Приготовленная рыба выпрыгнула из тарелки и распугала посетителей ресторана - ВИДЕО

В Сети появилось видео из ресторана в Китае, где прямо на тарелке приготовленная рыба взмахнула хвостом и выпрыгнула из нее. Гости заведения начали снимать на телефоны "чудо-блюдо", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как пишет The Daily Mail, посетители ресторана потеряли аппетит. Однако есть ли в произошедшем вина повара - вопрос спорный. Эксперты объясняют, что при высокой скорости приготовления клетки рыбы сохраняют способность реагировать на внешние раздражители.

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