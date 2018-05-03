Приготовленная рыба выпрыгнула из тарелки и распугала посетителей ресторана - ВИДЕО

3 мая 2018 13:01

В Сети появилось видео из ресторана в Китае, где прямо на тарелке приготовленная рыба взмахнула хвостом и выпрыгнула из нее. Гости заведения начали снимать на телефоны "чудо-блюдо", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как пишет The Daily Mail, посетители ресторана потеряли аппетит. Однако есть ли в произошедшем вина повара - вопрос спорный. Эксперты объясняют, что при высокой скорости приготовления клетки рыбы сохраняют способность реагировать на внешние раздражители.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Приготовленная рыба выпрыгнула из тарелки и распугала посетителей ресторана

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az