22 кадра со съемок «Гарри Поттера», после которых эти фильмы не будут для тебя прежними - ФОТО

Англичанка Джоан Роулинг подарила всему миру волшебную вселенную Гарри Поттера. Несколько поколений выросло на серии книг и фильмов о храбром мальчике-волшебнике.

Безобидная сказка под конец превращается в драму с элементами хоррора и учит нас тому, что, несмотря на царящее вокруг зло, в мире есть вечные ценности, за которые стоит бороться до конца. Это любовь, дружба, взаимоуважение, справедливость. И хорошо, когда рядом есть те, кто при любом раскладе не бросит в трудную минуту.

"Я устала, хочу присесть..." Похоже, Дамблдор (Майкл Гэмбон) и Беллатриса Лестрейндж (Хелена Бонэм Картер) получили выговор от режиссера.

Погода в Великобритании не радует... Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт отогреваются между съемками "Гарри Поттера".

Съемки подводной сцены из "Гарри Поттер и кубок огня" накануне Рождества. Интересный факт: актеры, принявшие участие в съемках этой сцены, прошли специальную 60-месячную подготовку, чтобы научиться правильно задерживать дыхание под водой.

Поначалу и не поймешь, что происходит на этом фото. Оказывается, это Мартин Бэйфилд, дублер Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида, переодевается во время съемок "Гарри Поттера и ордена Феникса". Бэйфилд, чей рост составляет 208 сантиметров, подменял Колтрейна в сценах, где требовалось показать большие пропорции лесничего.

Фанаты истории о мальчике-волшебнике подтвердят, что сцена с умирающим Добби - чуть ли не самая грустная и трогательная во всей эпопее. На экране главная троица заливается слезами над телом того, кто пожертвовал ради них собственной жизнью, а за кадром Гарри, Рон, Гермиона и режиссер заливаются смехом. Интересно, что же их так рассмешило?

В Большом зале ученики Хогвартса имели возможность поедать вкуснейшие блюда, приготовленные для них домашними эльфами. Увы, во время перемен между дублями актерам в основном приходилось питаться на ходу тем, что первым попадалось под руку.

Неужели Гарри Поттер стер злодейке Беллатрисе Лестрейндж память с помощью заклинания "Обливиэйт"?

Волшебство киношных спецэффектов состоит в том, что свадьба Билла Уизли и Флёр Делакур проходила вовсе не под открытым небом, а в павильоне студии Warner Brothers.

Шрамы украшают мужчину, даже если они фальшивые...

Съемки знаменитой кинофраншизы "Гарри Поттер" проходили в течение 10 лет. Актеры взрослели вместе со своими персонажами, кто-то нашел друзей на съемочной площадке и в жизни. И, разумеется, когда была отснята последняя сцена, знаменитая троица не смогла сдержать слёз.

Дамблдор: "Волан-де-Морт, старость не радость. Вам уже настойка от морщин не помешала бы!

Правду говоря, я, еще начиная с первой книги, подозревала, что Снегг не такой злой, каким кажется на первый взгляд.

Ох уж эти маглы! Стоят над душой...

Волан: "Я бессмертен. Ах-ха-ха!"

Эй, а куда подевалась палочка?

На случай любых важных переговоров зови Сириуса Блэка.

"Кто здесь? Гоменум ревелио!"

Всегда хотела, чтобы они были вместе!

Оказывается, даже самой Беллатрисе требуется допинг в виде кофе.

Гермиона и тут обошла своих друзей, Рона и Гарри!

После этих 22 кадров фильмы о Гарри Поттере уже не будут для меня прежними! "Гарри Поттер" - история на все времена: сколько бы ни читал и ни смотрел, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Согласен? Тогда ставь "Нравится" и поделись статьей с друзьями с помощью социальных сетей.

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