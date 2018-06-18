В Азербайджане определены победители по экстриму "Гонки героев" - ФОТО

На территории учебного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана прошло экстремальное соревнование "Mübarizlər 2018" (Гонки героев), организованное МЧС, Министерством молодежи и спорта и Национальным олимпийским комитетом. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Проект Mübarizlər предлагает всем любителям экстрима кардинально новый формат активного отдыха - забег по пересечённой местности с преодолением препятствий. В соревновании в командном и личном первенстве (среди мужчин и женщин) приняли участие 680 участников, которым надо было проверить свои силы и умения как на 5-км маршруте, так и 7-км трассе с 42 препятствиями - "рукоходы", тоннели, практически отвесные стены, по которым надо взобраться канатом, прыжки с 5-метровой высоты в воду, горки, перенос тяжестей и даже целые "полосы разведчика". Препятствия специально сконструированы таким образом, чтобы участники задействовали все группы мышц при преодолении трассы. Причем, в командном соревновании многие препятствия разработаны таким образом, что без поддержки товарищей их невозможно пройти.

Победителями стали Сергей Силин, Анна Иванова и команда "TT Fight", которые получили возможность участвовать в суперфинале, который состоится в сентябре в России в рамках "Лиги героев".