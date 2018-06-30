5 удивительных фактов о знаменитой горилле Коко

Всю свою жизнь горилла Коко училась, заводила новых друзей и осваивала язык. Она умерла во сне в возрасте 46 лет в Калифорнийском зоопарке 21 июня 2018 года. Коко стала известной в 70-е годы XX века за способность пользоваться языком жестов, но именно её дружелюбие сделало гориллу кумиром многих. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет пятёрку удивительных фактов о жизни этого примата.

Она знала больше 1000 знаков

В начале 70-х годов XX века аспирантка Стэнфордского университета Франсин "Пенни" Паттерсон искала животное для проведения эксперимента по межвидовому общению. Она нашла маленькую гориллу в зоопарке Сан-Франциско, малышка схватывала всё на лету. Первые слова, которые Коко выучила на специальном языке жестов (модифицированный Паттерсон человеческий язык жестов), были "есть", "пить" и "больше". Горилла шла по тому же пути, что и обычные дети, выучив основную часть слов в возрасте между 2,5 и 4,5 лет. В итоге Коко освоила больше 1000 знаков и понимала около 2000 слов на английском. Хотя она никогда не разбиралась в грамматике и синтаксисе, она могла высказывать сложные эмоции, такие как печаль при просмотре грустного фильма и желание родить ребёнка.

Она изменила наше представление о языке

Коко использовала язык не только с целью общения.Её опекуны сообщили, что она по памяти описывала предметы, которых не было в её комнате, и даже говорила о самом языке. Ранее считалось, что это возможно только для людей. Её словарный запас был наравне с 3-летним ребёнком.

Она была не единственным приматом, знающим язык жестов

Коко была самым известным приматом, говорящим на языке жестов, но не единственным. Самец гориллы Майкл, живший в одном зоопарке с Коко с 1976 года до самой своей смерти в 2000 году, с помощью Коко и Паттерсон выучил более 500 знаков.

Робин Уильямс и горилла Коко

Он даже мог рассказать о том, что его мать убили браконьеры, когда он был ребёнком. Другие приматы, например, шимпанзе Вашу и орангутан Чантек, тоже проявляли способность к изучению языка жестов.

У неё были знаменитые друзья

У Коко было много гостей за всю её жизнь, включая звёзд. В 2001 году к ней в гости пришёл Робин Уильямс, и они проводили время вдвоём, Робин щекотал гориллу, а она примеряла его очки. Однако, вероятно, самым звёздным её гостем стал мистер Роджерс, посетивший Коко в 1999 году. Она моментально узнала в нём звезду одного из её самых любимых сериалов "Наш сосед мистер Роджерс", и помогла ему снять ботинки так, как он делал это в начале каждой серии.

Она очень любила кошек

У гориллы никогда не было своего потомства, но она вырастила нескольких кошек. После того, как Коко попросила котёнка, ей разрешили взять одного на день рождения в 1985 году. Она назвала серо-белого котёнка ОллБолл и брала его на руки очень аккуратно, как если бы он был её ребёнком, и даже пыталась покормить его грудью. Не так давно, на свой 44-ый день рождения, она получила в подарок ещё двоих котят, которых назвали мистер Грэй и мистер Блэк.

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