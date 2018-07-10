Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях

Большинство фильмов ужасов - это вымышленные истории. Было бы странно представить, что все эти монстры, демоны и нечистая сила существовали в реальности, чтобы лечь в основу хорроров. Однако если взять навскидку несколько самых легендарных фильмов, то окажется, что их сюжет не выдуман, а списан с реальной жизни. Это вызывает особый трепет, поскольку доказывает, что хорроры - это не только чтобы пощекотать нервы, но и чтобы опасаться некоторых вещей и в повседневных событиях. Day.Az со ссылкой на Trendymen расскажет, какие фильмы ужасов основаны на реальных событиях.

"Кошмар на улице Вязов"

1984 год

Знаменитый хоррор про Фредди Крюгера, который приходит к школьникам в кошмарах, чтобы убить их, не просто изощренная выдумка сценариста. В семидесятые серия газетных статей в Los Angeles Times рассказывала, как при загадочных обстоятельствах во сне умирали азиатские беженцы. Сообщалось, что перед смертью все они жаловались на преследующие их ночные кошмары. Как и в фильме, за этими людьми во сне гнался монстр-маньяк. Умирали якобы те, кого он смог догнать. Причем, проведенное вскрытие одной из жертв так и не выявило причин смерти.

"Детские игры"

1988 год

Кукла Чакки была истинным кошмаром всех, кому посчастливилось посмотреть этот фильм в юном возрасте. Да и во взрослом без содрогания его смотреть невозможно. Сейчас станет еще страшнее, потому что история имела место быть в реальности. Так, в 1909 году писатель Роберт Юджин Отто утверждал, что один из слуг в его доме наложил проклятие вуду на одну из его игрушек. С тех пор семья стала замечать, как кукла сама перемещается по дому и даже разговаривает. Можно было бы списать это на сумасшествие, но следующие владельцы дома свидетельствовали о том же, а кукла оставалась все это время на чердаке. Сейчас она демонстрируется в одном из музеев штата Флорида.

"Ужас Амитивилля"

1979 год

Семейство Лутц покупает дом своей мечты по очень низкой цене из-за страшной гибели предыдущих хозяев. Классическое начало многих ужастиков. Но именно этот сюжет списан с реальной жизни. В 1975 году реальная семья переехала в новый дом, в котором до этого совершил зверское убийство собственной семьи некий Рональд Дефео-младший. Не зная об этом, новые жильцы стали наблюдать паранормальные явления. Они видели зеленую слизь странного происхождения на потолке, светящиеся глаза в темноте и другие классические признаки. В итоге через короткий промежуток времени новые владельцы сбежали не только из этого дома, но и из города.

"Психо"

1960 год

История про мотель Бейтсов и незадачливую воровку придумана не Хичкоком. Сценаристы фильма списали ее с известной истории об осужденном серийном убийце по имени Эд Гейн. В конце 50-х годов он убил несколько женщин, сделав из их останков сувениры вроде ремней и обивки для стульев.

"Изгоняющий дьявола"

1973 год

Известный фильм об изгнании дьявола из тела молодой девушки основан на статье Washington Post 1949 года. В ней рассказывают о том, как иезуитские священники изгоняли дьявола из мальчика по прозвищу Роланд Доу в Мериленде. По словам священников, все проходило очень напряженно - предметы самопроизвольно летали по комнате, сам мальчик внезапно начинал говорить на разных языках, кровати воспаряли над поверхностью пола.

"Девушка по соседству"

2007 год

На создание этого фильма вдохновила история Сильвии Ликенс, убитой в Индиане 16-летней девочке. Так же, как и в кино, ее запирала в подвале тетка, не давая еды и истязая. Вскоре девочка умерла от кровоизлияния в мозг и стала героиней известного фильма ужасов.

"Заклятие"

2013 год

Довольно жуткий фильм про исследователей паранормальных явлений смотреть еще страшнее, если знаешь предысторию. Реальные события разворачивались в 1971 году, когда семья Перрон переехала в деревенский дом в Род-Айленде. Все происходило примерно так, как описывается в фильме, а рационального объяснения этим событиям до сих пор нет.

"Открытое море"

2003 год

Эту историю легче представить в реальности, потому что в ней нет ничего паранормального. Правда, от этого она не становится менее жуткой. Два дайвера оказываются среди акул после того, как случайно отбились от группы. Основой сценария стала история о происшествии у Большого Барьерного рифа. Именно там потерялись Том и Эйлин Лонгеран. Их поисками занимались несколько дней, но единственное, что было найдено, - это подводное устройство связи с записью "Кому угодно, кто может нам помочь! Нас оставили одних, пожалуйста, спасите нас, пока мы не умерли!"

"Капля"

1958 год

Фильм о неизвестной форме жизни, которая поглощает все на своем пути, становясь все больше и больше, кажется абсолютным вымыслом. Но это не так, потому что в 1950 году некое студенистое вещество и правда наблюдали в Филадельфии. Правда, когда вызвали ФБР, те не обнаружили ничего, кроме мокрого пятна на земле.

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