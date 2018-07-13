Квентин Тарантино раскрыл актерский состав нового фильма "Однажды в Голливуде"

Наконец, появились подробности нового грандиозного проекта Квентина Тарантино. Режиссер раскрыл полный актерский состав фильма "Однажды в Голливуде", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Картина расскажет историю бывшего актера Рика Далтона, который жил по соседству с Шэрон Тейт, актрисой и женой режиссера Романа Полански. Напомним, что она была убита в собственном доме серийным убийцей Чарльсом Менсоном и членами его секты. Ранее уже было известно, кого сыграют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, теперь же известно, кого сыграет Марго Робби. Оказывается, ей досталась роль жены Романа Полански.

Подробности:

Леонардо Ди Каприо - Рик Далтон

Малоизвестный актер, который в период с 1958 по 1963 год снимался в сериале Bounty Law. Был соседом Шэрон Тейт.

Брэд Питт - Клифф Бут

Дублер Рика Далтона и один из его близких друзей.

Марго Робби - Шэрон Тейт

Актриса и жена режиссера Романа Полански, которая была убита в собственном доме серийным убийцей Чарльсом Менсоном и членами его секты.

Берт Рейнольдс - Джордж Спан

80-летний почти слепой человек, который сдавал в аренду свое ранчо в Лос-Анджелесе для съемок вестернов. Мэнсон убедил Спана позволить ему и его последователям жить на ранчо, за несколько месяцев до того, как они убили Шарон Тейт и еще шесть человек. В качестве платы за аренду Мэнсон принуждал своих последовательниц спать со Спаном и прислуживать ему.

Дэмиэн Льюис - Стив Маккуин

Актер и друг Джэя Себринга, который был приглашен в дом Шарон Тейт на званый обед, но он не смог прийти.

Люк Перри - Уэйн Мондер

Актер, который играл в сериале "Лансье".

Эмиль Хирш - Джэй Себринг

Голливудский парикмахер и друг Шарон Тейт, который был убит в ее доме последователями Чарльза Мэнсона.

Дакота Фаннинг - Линетт Фромм

Член печально известной "семьи" Чарльза Мэнсона.

Николас Хэммонд - Сэм Ванамакер

Актер-режиссер, который в 1969 году начал кампанию по восстановлению Шекспировского глобуса в Лондоне.

Аль Пачино - Марвин Шварц

Агент Рика Далтона

Спенсер Гаррет - Ален Кинкейд

Телевизионная личность и интервьюер элиты Голливуда.

Также в фильме снимутся: Зои Белл, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Курт Рассел, Тимоти Олифант, Джеймс Марсден, Джулия Баттерс, Джеймс Ремар, Мартин Коув, Бренда Ваккаро, Николь Галисия, Крейг Старк, Марко Родригес, Рмон Франко, Рол Кардона, Морис Комт, Эдди Перес, Майк Мох, Скут МакНэйри.

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