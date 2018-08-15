Дочь Стива Джобса написала душераздирающие мемуары о сложных отношениях с отцом

Лиза Бреннан-Джобс, дочь основателя и многолетнего генерального директора компании Apple Стива Джобса, опубликовала отрывок из своих мемуаров под названием "Small Fry" (мелкая рыбешка), в котором содержатся душераздирающие подробности ее тяжелых отношений с отцом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, впервые Бреннан-Джобс подробно рассказала о своем отце, который сначала отрицал свое отцовство и даже отказывался выплачивать алименты ее матери Крис-Энн Бреннан. Джобс умер в 2011 году в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы.

Отрывок, опубликованный в сентябрьском выпуске журнала Vanity Fair, начинается с подробного описания последних дней Джобса в обществе буддийского монаха, который инструктировал Лизу, пришедшую навестить отца: "Коснись его ног". Джобс перешел в буддизм в юном возрасте.

Лиза Бреннан-Джобс описывает еженедельные визиты к больному отцу и свои попытки найти общий язык с мачехой, Лорен Пауэл, и тремя сводными братьями и сестрами.

"Я оставила надежду на великое примирение, как в кино, но все равно продолжала к нему приходить", - написала она.

В отрывке также говорится о том, что Джобс не присутствовал при рождении дочери в 1978 году и отрицал свое отцовство до тех пор, пока окружной прокурор округа Сан-Матео не заставил его пройти тест и выплачивать алименты на ребенка.

Одна из красноречивых деталей: Бреннан-Джобс рассказывает о том, как юристы Джобса настаивали на завершении выплат алиментов и других пособий к 8 декабря 1980 года. Четыре дня спустя компания Apple стала публичной, а Джобс превратился в мультимиллионера.

Она также вспоминает, что ее отец менял кабриолет Porsche каждый раз, когда замечал на нем царапину. Дочь спросила его, не отдаст ли он ей одну машину, когда решит от нее избавиться.

"Ты не получишь ничего, - ответил Джобс, по словам дочери. - Ты понимаешь меня? Ничего. Ты не получишь ничего".

Бреннан-Джобс также добавляет, что ее отец не был особенно щедр ни в чем, будь то деньги, еда, или даже слова.

Отрывок из мемуаров подробно описывает детское чувство Лизы, которая очень переживала из-за того, что у нее нет нормальных отношений с отцом, и очень хотела просто быть ближе к нему.

"Для него я была позорным пятном на блестящем восхождении, поскольку наша история не вписывалась в тот имидж величия и добродетели, который он, возможно, хотел иметь, - пишет она. - Мое существование разрушало его планы. Для меня же все было как раз наоборот: чем ближе я была к нему, тем меньше мне было стыдно. Он был частью мира".

Она использует компьютер Apple Lisa, неудавшийся прототип Macintosh, в качестве метафоры ее попыток сблизиться с отцом.

"Он назван в честь меня?" - спросила она однажды.

"Нет, извини, малышка", - ответил Джобс.

Позже их отношения все же изменились, и однажды, вспоминает Лиза, Джобс пригласил ее на отдых со всей семьей, а затем взял их с собой в гости к своему другу, солисту группы U2 Боно. Боно задал Джобсу тот же вопрос, что и Лиза, по поводу названия компьютера. На этот раз он ответил "да".

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