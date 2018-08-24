Ученые выяснили, откуда все волки мира ведут происхождение

Все волки мира, за исключением, возможно Тибета, ведут происхождение из доисторической Сибири. Об этом свидетельствуют опубликованные в Бельгии в среду результаты международного исследования ДНК волков, в котором принимала участие группа ученых из Королевского института естественных наук страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все волки, живущие сегодня на планете, за исключением, возможно, Тибета, ведут свое происхождение из Берингии (доисторического региона, объединявшего современную Восточную Сибирь, Аляску и часть Канады, который существовал в четвертичный период геологической истории Земли до образования Берингового пролива - прим. ТАСС). Потомки популяции волков Берингии начали миграцию в остальные регионы планеты в период очередного оледенения около 25 тысяч лет назад. Именно они стали предками доминирующего в мире серого или обыкновенного волка (Canis lupus - лат)", - свидетельствует проведенный учеными анализ ДНК современных волков из разных уголков планеты.

При этом ученые отмечают, что европейские волки, населявшие в тот период территорию современной Европы полностью вымерли в период оледенения, уступив место более приспособленным к суровым климатическим условиям пришельцам с Востока.

Еще одним выводом этого исследование стало очередное подтверждение на генетическом уровне происхождения современных домашних собак от все тех же волков Берингии, которых, по мнению ученых, человек начала приручать примерно в одно время в разных уголках планеты.

В настоящее время в Европе волки - это охраняемый вид. Особый интерес к этому виду животных в Бельгии сейчас вызван тем, что в прошлом году в стране впервые за столетие поселилась первая пара волков.

В северной части Бельгии - нидерландскоязычной Фландрии - волки полностью исчезли перед Первой мировой войной, тогда как на юге - во франкоязычной Валлонии - последний волк был застрелен в 1897 году. При этом еще в начале XIX века в Бельгии популяция волков исчислялась сотнями. Эти хищники воспринимались как главная угроза для домашних животных, а также могли представлять реальную опасность для людей, поэтому охота на них велась всеми доступными средствами до их полного уничтожения.

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