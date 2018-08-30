Логическая задачка о дверях в рай и ад
Эта загадка на первый взгляд не кажется такой уж трудной, но она намного сложнее, чем выглядит. Проблема с дверями в рай и ад попала в сюжет фантастического фильма 1986 года "Лабиринт", где персонаж Дженнифер Коннелли дает верный ответ (то есть, верный вопрос). Существует несколько способов сформулировать правильный вопрос, но он в 100 процентах случаев приведет вас к верному ответу. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет условия задачи.
Итак, читаем условие:
Перед вами две двери, одна из которых ведет в рай, а другая в ад. Каждую из дверей охраняет страж. Известно, что один из стражей всегда говорит правду, а другой, наоборот, всегда лжет. Но вы, разумеется не знаете, который из них лжец.
Какой вопрос вы можете задать стражу, чтобы узнать, какая дверь ведет в рай? Подумайте, только не торопитесь.
Ответ можно посмотреть здесь.
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