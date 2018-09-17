ТОП самых лучших мобильных карт

Мобильные приложения почти вытеснили бумажные карты и конкурируют с GPS-навигаторами



Еще свежи в памяти времена, когда обязательной составляющей багажа путешественника были потрепанный путеводитель и пара бумажных карт. В наши дни эти предметы выглядят анахронизмом - хотя автор до сих пор склонен держать под рукой старую добрую бумажную карту с нанесенными на нее шариковой ручкой пометками. Но даже она все больше становится не более чем стильным аксессуаром, примерно как наручные часы. Потому что искать дорогу все равно удобнее на смартфоне или планшете: вся необходимая путешественнику информация перекочевала в интернет. Есть сотни приложений, созданных специально для туристов. Они спланируют поездку, выручат при возникновении нештатных ситуаций и напомнят о необходимости собраться-выехать. В нашем обзоре мы рассмотрим несколько приложений, помогающих ориентироваться на местности, - тех, что пришли на смену бумажной карте.

MotionX-GPS: напрягает сложный интерфейс

Представитель целого класса GPS-приложений, ориентированных не только на водителей авто, но и на пешеходов, велосипедистов и рыбаков. Важное уточнение: приложение работает только на "яблочных" устройствах.

Вот некоторые опции приложения: параметры движения (время в пути, преодоленное расстояние, средняя скорость); навигация (текущая скорость, время прибытия, виртуальный компас); карта (прорисовка маршрута в реальном времени); составление маршрутов для велосипедных и пеших маршрутов с указанием интересных мест (POI).

Версия для iPad (MotionX-GPS HD) позволяет использовать режим спутника (иными словами - физическую карту), а также гибридный режим.

Теперь о негативе. Здесь только один пункт: не слишком дружественный (особенно для дилетанта) интерфейс. Если для освоения кнопок и меню программы нужно хорошенько посидеть над инструкцией из десятков страниц, то интуитивно понятным его не назовешь.

Поэтому для того, чтобы использовать все преимущества MotionX-GPS, нужно уделить время ее освоению еще до поездки. И еще один важный момент: процесс скачивания и установки карт довольно долгий даже при очень хорошем, быстром интернете.

Sygic: смартфон vs навигатор.

Чем дальше, тем сильнее навигационные приложения на смартфонах начинают конкурировать со специализированными устройствами. Одним из наиболее востребованных приложений навигации в мире стало Sygic GPS Navigation. Оно включает в себя набор офлайн-карт, бесплатное построение маршрутов и навигацию. Плюс - пешеходная GPS-навигация с инструкциями для пешеходов и точками интереса (POI). Карты обновляются бесплатно несколько раз в год. За дополнительные деньги можно обзавестись голосовой навигацией и указателями движения по полосам. "После опыта использования навигатора на смартфоне искренне удивляюсь людям, покупающим отдельные навигаторы в машину (с никудышными экранами и тормозящей графикой). Опробовал Sygic от Новой Зеландии до Калифорнии. Прекрасная плавная графика, информативная навигация", - делится опытом путешественник и блогер Александр Чебан.

CityMaps2Go: для пешеходов

Приложение создано небольшой командой разработчиков из Австрии. Подробные офлайн-карты (около 8 тыс.) почти всей поверхности Земли, детальная информация, популярные места и полезные советы, бронирование отелей из интерфейса.

Так написано в пояснительном тексте на странице загрузки приложения. Все перечисленное - истинная правда. Есть только одно "но": меню приложения - на английском языке. Не так чтобы критичный момент, но все-таки... Кроме того, в приложении нет 3D-режима (зачастую очень помогает при ориентировании).

Возможности для навигации на автомобиле тоже ограничены. Однако недостатком этот момент назвать нельзя: приложение изначально "затачивалось" под пешеходов. Этим объясняется обширный фактаж о достопримечательностях.

Maps.me: интернет не нужен

Перед началом работы Maps.me загружает карты города или страны со всеми объектами в память устройства. После чего интернет ему не нужен. Согласитесь, совсем неплохо. Особенно для тех, кто не хочет переплачивать за интернет-роуминг. Да и в наших краях с мобильным интернетом ситуация далеко не везде идеальная.

Именно в таких ситуациях Maps.me по комфортности работы будет обходить хваленый Google Maps.

Приложение ориентируется по GPS, строит маршруты для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов между двумя заданными точками, в том числе между разными регионами и странами. Также оно умеет проводить поиск по объектам и предоставляет информацию об отмеченных на карте заведениях. Есть голосовая навигация.

К достоинствам приложения относится и довольно простой интерфейс. Автор этих строк осваивал его прямо по ходу передвижения по городу. Теперь Maps.me стало незаменимым проводником в районах городов, где я бываю редко. К недостаткам можно отнести невозможность задания конечной точки маршрута по адресу: нужно искать нужное здание или место на карте.

Google Maps: не только набор карт

Самое известное и популярное приложение для ориентирования на местности по географическим картам.

Впрочем, Google Maps - не просто набор карт с набором неких сервисов. Это уже целый мир тщательно интегрированных приложений - этакая экосистема для путешественника. В принципе из нее можно не выходить и не пользоваться другими приложениями. Перечень возможностей Google Maps впечатляет. Это и прокладка пеших вело- и автомобильных поездок с тщательной детализацией. Информация о маршрутах общественного транспорта и возможность спланировать поездку с учетом передвижения на метро, автобусах, троллейбусах: приложение покажет маршрут и расписание транспорта, оптимальную дорогу к остановке и расположение остановки на нужной стороне улицы. Не забудет про все пересадки и стыковки наземного и подземного видов транспорта.

Очень полезна возможность взглянуть на спутниковый снимок местности (либо через переключение на соответствующую опцию, либо посредством приложения Google "Планета Земля"). Плоская карта не покажет вам характер побережья за окраиной курортного городка. Там сплошные обрывы или есть уютные бухточки? А вот космический или аэрофотоснимок в мгновение ока расскажут об этом.

Кроме того, всегда интересно перед поездкой просмотреть панорамы улиц (да и "побродить" по ним), благодаря сервису Google Street View.

Впечатляюще смотрятся возможности Google Maps и при взаимодействии с другими приложениями от Google. Бронировка отеля, полученная на почтовый ящик в Gmail, автоматически синхронизируется с картографическим приложением, и положение забронированного отеля отмечается на карте. Даже путь к нему прорисуют по карте. И все это - без вмешательства самого путешественника.

Или, например, приходит письмо с бронировкой авиабилета. Данные мгновенно оказываются в календаре Google.

А приложение Google Now пришлет уведомление за четверть часа до времени выезда в аэропорт. Причем с учетом того, что там нужно быть за 2 часа до вылета.

Цена вопроса

По большей части картографические приложения доступны как для iOS, так и для Android. Хотя исключения есть: например, MotionX-GPS - штука сугубо "яблочная". Все упомянутые приложения можно скачать бесплатно: их функционала для большинства пользователей хватит с лихвой. Интервал цен колеблется в пределах $25-50. Те, кому это не лень, могут поохотиться на акции со скидками или бесплатным скачиванием.