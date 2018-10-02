Hugo Boss – символ успеха и власти - ФОТО

Hugo Boss - что мы знаем об этом бренде, кроме того, что каждый мужчина с хорошим вкусом имеет в гардеробе его костюм? Строгие линии, сдержанные цвета и безупречное немецкое качество - статус и мужественность бренд будто вшивает в одежду прямо на фабрике. Сегодня Hugo Boss - эталон стиля, успеха и уважения к себе. Одежда бренда прекрасно смотрится в любой обстановке - от светского раута до кресла в офисе.

Но не все знают, что:

Hugo Boss ежегодно поставляет на церемонию Оскар 200 смокингов. Бренд является покровителем "Формулы 1" и аристократических видов спорта, таких, как гольф. Имеет более 6000 бутиков в более чем 120 странах. Бренд получил свое имя только спустя полвека с момента основания, уже после смерти самого Хьюго Босса. Компания начинала производство вовсе не с костюмов, прочно вошедших в нашу жизнь, а с рабочих комбинезонов и военной формы в далекие 20-е годы. И только в 1954 году был выпущен первый костюм.

Сегодня Hugo Boss выпускает несколько линий одежды:

BOSS Black Label

Модели класса "премиум" для работы, формальных встреч и отдыха, соответствующие самым высоким запросам.

BOSS Selection

Модели класса "люкс", с первоклассным кроем из эксклюзивных материалов.

BOSS Green

Современная спортивная одежда, в частности для гольфа, максимально продуманная и стильная.

Являясь одной из самых влиятельных компаний в мире моды, Hugo Boss имеет годовой оборот около 1,67 миллиарда долларов.

Бренд привлекает и политиков, и звезд Голливуда, и просто деятельных и уверенных людей. Особенности марки - это дорогие итальянские ткани в сочетании с высоким качеством пошива и тем особым стилем, который отличает бренд от множества других.

Ознакомиться с последней коллекцией вы можете по адресу: пр-т Нефтчилер, 151, Port Baku Mall.

Тел: +99412 464-07-11, +99450 277-80-85.