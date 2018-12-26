Инверсия – способ мышления миллиардеров

Нет единого способа добиться успеха. Но если вы хотите пойти по пути миллиардера Чарли Мангера, то использование такого способа мышления как инверсия, в конечном итоге, приведёт вас к правильным мысленным установкам. И не зацикливайтесь на славе.

Самое лучшее - напоследок

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, Чарли Мангер - бизнес-партнёр Уоррена Баффитта и вице-президент американской холдинговой компании Berkshire Hathaway. Его состояние оценивается в сумму, близкую к 2 миллиардам долларов, и, хотя деньги - не единственный признак успеха, всё же такая цифра, чёрт возьми, впечатляет. Многие цитируют его фразу: "Всё, что мне надо знать - где я умру, и я никогда не пойду туда". Такое высказывание может показаться несколько мрачным, но так он пытается подчеркнуть, как важно избегать самого худшего исхода. Такая тактика получила название "инверсия".

Задумайтесь на пару минут о своей мечте, а затем сфокусируйтесь на её противоположности. Сконцентрируйтесь на всех нежелательных для вас вещах и на всех путях, которые могут привести к провалу. После этого примите меры, чтобы предотвратить такие негативные моменты. Этот процесс обратного мышления, представления, в первую очередь, худшего варианта развития событий, пришёл от немецкого математика Карла Густава Якоба Якоби. Он, как известно, говорил: "Инвертируйте, всегда инвертируйте, многие сложные проблемы лучше решаются задом наперёд".

Против течения

Согласно Якоби, этот небольшой лайфхак можно использовать не только для достижения огромного успеха в стиле Мангера. Не можете решить сложную проблему? Поработайте над ней задом наперёд, начиная с потенциально возможного провала. Этот метод упоминается и в книге Джоша Кауфмана "Первые 20 часов", в которой автор приводит прекрасный пример, помогающий понять способ обратного мышления:

"Изучив противоположность того, что вы хотите достичь, вы получаете возможность выявить важные элементы, которые в первый момент не кажутся очевидными.

Возьмем, к примеру, сплав по реке на байдарках. Что я должен знать, чтобы суметь сплавиться на байдарке по большой, быстрой, изобилующей порогами реке?

Обратимся к инверсии. Что будет, если все пойдет не так, как надо?

- Я перевернусь, окажусь под водой и не смогу выбраться.

- Вода попадет в байдарку, и она утонет, в результате чего я лишусь средства передвижения.

- Я потеряю весло и лишусь маневренности.

- Я ударюсь головой о камень.

- Я выпаду из байдарки, окажусь в водовороте и не смогу выплыть.

Если я умудрюсь сделать все это одновременно посреди бурной реки, то, скорее всего, распрощаюсь с жизнью - худший из возможных сценариев.

Такое мрачное направление мыслей полезно, поскольку указывает на несколько элементов сплава на байдарках по реке, которые могут оказаться жизненно важными:

- Умение возвращать перевернувшуюся байдарку на киль, не выпадая из нее.

- Умение не дать байдарке утонуть, если необходимо ее покинуть.

- Умение избежать потери весла в бурной воде.

- Умение безопасно огибать большие камни.

-Изучение русла реки перед сплавом, чтобы избежать опасных участков.

Ментальная модель определяет и список покупок: нужно потратиться на спасательный жилет, шлем и другое снаряжение, которое обеспечит безопасность".

Возможно, это звучит пессимистично, но анализ всех вариантов, при которых ваш план может провалиться, может стать лучшим способом обеспечить ему успех.

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