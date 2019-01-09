Ученые смоделировали гигантское цунами, после которого вымерли динозавры

Группа ученых из США смоделировала последствия катастрофического цунами после падения астероида "Чиксулуб" более 65 миллионов лет назад, в результате которого вымерли динозавры. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал LiveScience.

Падение астероида диаметром около 14 километров, вероятно, спровоцировало цунами высотой почти 1,5 километра в Мексиканском заливе, что вызвало хаос в Мировом океане, свидетельствуют результаты исследования. Гигантское цунами было не единственным последствием падения астероида. Оно также вызвало ударные волны и выброс в атмосферу огромного количества горящих камней и пыли, что спровоцировало лесные пожары и на долгое время оставило планету без солнечного света.



Ученые, исходя из того, что астероид упал на мелководье в Мексиканском заливе, создали модель, которая подробно демонстрирует, что произошло в водах залива в течение 10 минут после падения небесного тела, в результате которого образовался кратер глубиной около 1,5 километра. Во второй модели исследователи показали, как цунами распространилось по планете. Результаты моделирования продемонстрировали, что последствия от цунами ощущались во всем мире.

Так, в Мексиканском заливе волна двигалась со скоростью 143 километра в час, в течение первых 24 часов цунами накрыло всю Атлантику. При этом первая волна достигала высоты почти 1,5 километра, а в южной части Тихого океана и Северной Атлантике волны достигали высоты 14 метров, отмечают исследователи. В северной части Тихого океана их высота составляла 4 метра, а в Мексиканском заливе - 20 метров в одних местах и 100 метров в других.

Для сравнения, самая большая современная волна, когда-либо зафиксированная в Южном полушарии, была высотой около 24 метров, отмечает LiveScience.

Как рассказала один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Мичиганского университета (США) Молли Рэйндж, данный эксперимент является первым в своем роде, когда проводится глобальное моделирование цунами, вызванного падением астероида.



Кроме того, ученые сравнили силу этого цунами с катастрофой в Индийском океане в 2004 году, когда в результате ценами погибло, по меньшей мере, 225 тысяч человек. "За первые семь часов обоих цунами воздействие цунами "Чиксулуб" было в 2,5 тысячи - 29 тысяч раз сильнее по энергии, чем цунами в Индийском океане в 2004 году", - сообщила Рэйндж.

Мел-палеогеновое вымирание - одно из пяти "великих массовых вымираний", которое произошло около 66 миллионов лет назад. Частью этого массового вымирания явилось вымирание динозавров. При этом в научном сообществе возобладала точка зрения, что причиной этого события стало падение астероида.



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