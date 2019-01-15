Самые впечатляющие фильмы-катастрофы - ФОТО

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям самые впечатляющие фильмы-катастрофы:

Смерч, 1996

Ян де Бонт



Торнадо и смерчи очень распространены в США. Именно потому, что угроза реальна, вышедший в 1996 году фильм так отозвался зрителям. Сюжет рассказывает историю ученых Джо и Билла - мужа и жены, гоняющихся за смерчами. Они хотят создать систему оповещения населения о приближении ураганов, торнадо и смерчей.

Когда фильм только вышел, его ругали за большое количество ошибок и неточностей. Тем не менее, напряженная атмосфера ленты заставляет зрителей по-настоящему понервничать.

Послезавтра, 2004

Роланд Эммерих



Режиссер затрагивает масштабную проблему человечества - глобальное потепление, которое и сегодня актуально как никогда. Поэтому очень волнительно наблюдать за всеми катаклизмами в фильме: ледники тают с огромной скоростью, из-за чего понижается температура мирового океана, что в свою очередь влияет на всю экосистему, и климат на Земле меняется. И если сначала люди этого не замечали, то со временем проблема превращается в самую настоящую катастрофу.

Ученый Джек Холл предупреждал об этом правительство США, но к нему не прислушались вовремя. А теперь уже поздно...

2012, 2009

Роланд Эммерих

Тот же режиссер рассказывает о другой катастрофе. На этот раз в центре сюжета - таинственные предсказания народа Майя. По их календарю в 2012 году планеты Солнечной системы выстроятся в одну линию, что приведет к глобальным природным катаклизмам, и предотвратить эти события не сможет никто.

Ядро Земли разогревается до критического состояния, из-за чего начинают двигаться тектонические плиты: там, где раньше была твердая почва, теперь океан или бездонная пропасть.

В 2009 году зрители были действительно напуганы таким "предсказанием" киноделов.

Невозможное, 2013

Хуан Антонио Байона

Эта картина пугает зрителя тем, что в основе ее сюжета - реальные события, которые произошли в Таиланде в декабре 2004 года. Тогда в Индийском океане неожиданно произошло мощнейшее землетрясение, магнитуда которого составила 9,1 балла. Гигантское цунами накрыло западное побережье Таиланда (Пхукет, провинция Краби и прилегающие к ним мелкие острова).

Бывший доктор из Испании Марии Белен Альварес, которая в декабре 2004 года отдыхала в Таиланде с мужем Энрике и сыновьями Лукасом, Томасом и Симоном, пережила цунами вместе с семьей. Она лично выбрала Наоми Уоттс, которая была ее любимой актрисой, на главную роль. Мария так же много времени провела со сценаристом фильма, чтобы ее история была передана как можно точнее.

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