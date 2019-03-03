Здесь спрашивают, правда ли мусульманам запрещено наносить на тело татуировки? Действительно, такой запрет (харам) существует, и его источником, как и большинство других правил, которым следуют правоверные мусульмане, является текст Корана. Нанесение татуировок, равно как пластические операции, пирсинг, косметическое обтачивание зубов и даже ношение париков входит в исламский список больших грехов, поскольку считается бунтом против Творца и прямым Его оскорблением. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Кириллица.Ру

Согласно Корану, все, что создал Аллах, совершенно и не требует улучшений. А потому чрезмерное украшение своего тела, которое приводит к изменениям сотворенных Аллахом форм, строго осуждается. По этому поводу в Коране цитируется изречение Сатаны, говорящего о своих последователях: "И велю им так, что изменят они творение Аллаха" (Коран, 4:119).

Человек, посмевший сделать татуировку себе или кому-то другому, ставит себя выше Аллаха и будет проклят, утверждают исламские богословы, а деньги, которые тату-мастер получит за свою работу, будут считаться не заработанными, а украденными. При этом какой именно рисунок наносится на тело, роли не играет - будь это даже строки из Корана. Исключением может стать только татуировка, которая наносится по медицинским показаниям, чтобы, в случае необходимости, своевременно информировать о тяжелом заболевании человека (например, о диабете).

Если татуировка уже нанесена, имамы настоятельно рекомендуют от нее избавиться медикаментозным или хирургическим путем, и оставлять нетронутой только в том случае, если ее удаление связано с опасностью для здоровья или грозит потерей какого-либо органа.

И все же мода на татуировки постепенно просачивается даже в мусульманские страны. Таким компромиссом со строгими законами шариата становятся временные татуировки, которые легко смываются маслом или водой. Однако и при их нанесении правоверным мусульманам необходимо соблюдать ряд определенных условий. На временные татуировки запрещается наносить защитные покрытия, делающие их водостойкими и препятствующие контакту воды с кожей. Как и вообще в мусульманской культуре, так и в отношении татуировок запрещаются изображения фигур людей и животных.

Также нельзя изображать на теле сомнительные по идеологическому содержанию лозунги или символы, либо различные греховные изображения. Правоверная мусульманка не должна показывать рисунков на своем теле никому из мужчин, кроме ее законного супруга. При этом наносить татуировки как женщине, так и мужчине, можно только вне зоны аврата. У мужчин зоной аврата считается зона от пупка до колен, у женщин она распространяется практически на все тело, за исключением лица и кистей рук. Если все эти условия соблюдены, то татуировка не считается грехом и не влечет за собой проклятия.