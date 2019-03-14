В Международном праве до сих пор не существует точно определенной и признанной всеми государствами границы, за которой воздушное пространство переходит в космос. Но вместе с тем в ряде интернациональных соглашений зафиксировано, что космические просторы не подлежат национальному присвоению и не могут иметь территориального разграничения.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Воздушные границы конкретной страны нарушить можно, а космические нет, поскольку их в принципе не существует. Условные вертикальные границы каждого государства, в пределах которых действуют его суверенные юридические акты, заканчиваются там, где начинается общий космос.

Линия Кармана

Согласно неофициальной дефиниции Международной авиационной федерации (ФАИ), космическое пространство начинается на высоте 100 км над уровнем моря (62 мили). Именно на этой отметке проходит так называемая линия Кармана, являющаяся верхней границей государств, где атмосфера Земли начинает переходить в космос. Свое наименование она получила по фамилии американского физика Теодора фон Кармана, который первым в 1956 году определил, что на данной отметке атмосфера настолько разряжена, что любой аэродинамический летательный аппарат, достигнув ее, чтобы не упасть, должен продолжать движение с первой космической скоростью, равной 7,9 км/с. Различные стабилизаторы и авиационные крылья при весьма малой плотности воздуха на отметке 100 км не способны обеспечить самолету необходимую подъемную силу, поэтому полет на этой высоте возможен лишь при помощи средств космонавтики. Воздушная оболочка Земли не заканчивается на 100-километровой высоте, а простирается выше 10 тыс. км и более, но состоит преимущественно из способных покидать атмосферу атомов водорода. Считается, что первым в истории человечества искусственным объектом, преодолевшим линию Кармана, была немецкая баллистическая ракета "Фау-2", которая в 1944 году совершила суборбитальный космический полет, достигнув высоты 188 км.

Разные позиции

С предложением об официальном признании высоты в 100 км границей начала безвоздушного пространства в 1962 году выступили члены комитета ООН по мирному использованию космоса, однако к единому мнению по этому вопросу страны все еще не пришли. Российская Федерация разделяет подобный подход к определению границы космоса и в своих программах опирается на Рабочий документ, который был разработан в СССР и в июне 1979-го представлен на рассмотрение Комитета ООН по космосу. В этом документе космическим пространством признаются просторы за отметкой в 100-110 км от поверхности Земли.

Иначе на данную проблему смотрят в США, власти которой до сих пор не ратифицировали соответствующий договор. Более того, каждая организация, имеющая отношение к авиа-космической отрасли, может устанавливать свою границу космоса.

Ярким примером является тот факт, что Военно-воздушные силы США считают космической высоту в 80 км (50 миль) и всем своим сотрудникам, преодолевшим эту отметку, вручают значки астронавтов. Многие специалисты полагают, что ВВС пошел на такой шаг из-за внушительного отставания от СССР по числу космонавтов и наличию большого числа амбициозных проектов, полет которых должен был быть осуществлен чуть ниже 100 км.

Недавно появилось предложение опустить границу космоса до 50 км над уровнем моря. Его активными пропагандистами выступают аэронавты и парашютисты, желающие стать частью относительно немногочисленной семьи космонавтов.

Изменение линии Кармана

По мнению эксперта в области космического законодательства Томаса Гэнгейла, цифра в 100 км возникла из-за пристрастия людей к округлению, в то время как сам Карман установил предел воздушного пространства на отметке 83,8 км. За понижение планки космической границы активно ратует американский астрофизик Джонатан Макдауэлл, который обратился в Международную авиационную федерацию с предложением установить новую метку на высоте 80 км +/- 10 км. Его научные изыскания, основанные на анализе огромного массива орбитальной статистики о космических полетах за внушительное количество лет, заставили чиновников из вышеназванной организации инициировать вопрос об официальном изменении линии Кармана.

Однако Москва в корне не согласна с подобным пересмотром высоты, о чем незамедлительно проинформировала Управление ООН по вопросам космического пространства. По мнению российских специалистов, данная концепция в конечном счете имеет цель выделить между воздушным и космическим пространством дополнительную зону на уровне между 80 км и 100 км, чтобы в ней могли совершаться суборбитальные полеты.

Если на сегодняшний день о подобных рейсах говорят только как о коммерческой туристической забаве, это не исключает того, что в дальней перспективе суборбитальная техника будет использована для перевозки оружия, потому что на эту зону не распространяются юридические нормы космического права, запрещающие вывод на околоземную орбиту объектов с оружием массового уничтожения, в том числе с ядерным зарядом.

А что ученые?

Вопрос о начальной точке отсчета космоса заставил канадских ученых изобрести специальный прибор STII (Super Thermal Ion Imager), который они запустили в небо, чтобы определить, на какой высоте начинается воздействие потоков космических частиц и заканчивается влияние атмосферных ветров. В результате эксперимента выяснилось, что подобное явление наблюдается на отметке 118 км над уровнем моря.

Специалисты из космического агентства NASA полагают, что космос располагается за пределами 122 км над уровнем моря, поскольку именно на такой высоте у шаттлов происходит перестройка в маневрировании, когда управление при помощи двигателей сменяется лавированием с опорой на воздушные массы.

Но есть и такие ученые, которые смеются над всеми вышеназванными цифрами, потому что полагают, что реальный космос, где полностью отсутствует атмосфера и гравитационное воздействие Земли, располагается на высоте 21 млн километров.

Граница не нужна

Существует альтернативное мнение, согласно которому в определении точной границы начала космического пространства заинтересованы лишь любители и туристы, которым необходимо однозначное доказательство того, что они побывали за пределами земной атмосферы. По заверениям профессора Фриланда, профессионалы совсем не стремятся к законодательному определению космического рубежа, поскольку в таком случае будут зафиксированы воздушные границы всех государств, нарушение которых приведет к возникновению международных очагов напряженности. А пока нет общепризнанного закона, нет и доказательств его нарушения.