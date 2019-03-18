Мустафа Кемаль Ататюрк - один из наиболее популярных людей в сегодняшней Турции. В каждом городе воздвигнут памятник в его часть, в каждом государственном учреждении висит его портрет.

К началу XX века упадок когда-то грозной Османской империи достиг последнего предела. Представьте, что всего поколение назад вы жили в великой стране, простиравшейся от Дуная до Нильских порогов и от Багдада до Триполи, а ваш правитель являлся халифом, то есть главой, хоть и номинальным, мусульман всего мира. Однако теперь, после поражения в Первой мировой войне (где вы сражались на стороне агрессора), столица и почти вся территория вашей родины оккупирована, султан Мехмед исполняет приказы комиссара Антанты, парламент разогнан британскими войсками, армия под присмотром западных военных советников успешно самораспускается.

Более того: в 1920 году, по условиям Севрского мирного договора, Турцию (вернее, оставшиеся от когда-то обширных владений полуостров Малая Азия и европейский берег Босфора) вообще решают полностью ликвидировать, разделив между державами-победительницами.

Вас может спасти только чудо. И оно приходит в лице 40-летнего офицера по имени Гази-Мустафа Кемаль-паша.

Внешний и внутренний облик

На фотографии статный мужчина с импозантной проседью и волевым подбородком, при пиджаке и галстуке - точь-в-точь киноактёр "золотой эпохи" Голливуда. А всего четвертью века ранее любой европейский художник изобразил бы османского правителя бородатым султаном в красной феске на фоне цветастых ковров, в окружении подобострастных визирей и одалисок. Уже одна эта трансформация образа свидетельствует о грандиозных переменах, произошедших в Турции всего за 15 лет правления Мустафы Кемаля (1923-1938).

Подобно многим патриотам империи, тот родился на её окраине, в небогатой семье в городе Салоники около 1880 года. Фамилию Ататюрк, то есть "Отец турок" или "Великий турок", получил много позже, по предложению парламента в 1934 году.

Великий реформатор являлся "Отцом нации" и в буквальном смысле: Аллах не дал Ататюрку детей - тот усыновил десятерых сирот, а за год до смерти передал государству свои земельные владения и часть имущества.

Но всё это было много позже... А пока Мустафа заканчивает военный колледж и Академию генерального штаба в Стамбуле, до Первой мировой участвует в боевых действиях в Ливии - против итальянцев, во Фракии - против болгар.

Во время Великой войны - успешно, насколько то позволяет общее плачевное состояние османской армии, командует войсками на решающих участках малоазийского фронта.

Однако война проиграна. Империя повержена. Летом 1919 года, не желая участвовать в ликвидации армии, Мустафа Кемаль увольняется со всех официальных должностей и собирает в восточной части страны сторонников независимости; оккупационная администрация приговаривает его к смертной казни.

Кемаль-паша создаёт альтернативный центр власти - весной 1920 года в Анкаре созывается Великое Национальное Собрание Турции (заметьте: не раскинувшейся на трёх континентах Османской империи, а именно Турции). Будущий Ататюрк избирается председателем этого парламента и главой правительства.

Впрочем, его окончательная победа вряд ли могла быть достигнута без помощи Советской России: в 1920-22 годах РСФСР поставила Кемалю оружие, боеприпасы и около двух центнеров золота. Цели товарища Ленина, помимо поддержки революционного движения в соседней стране, были сугубо прагматичны: установление дружественного режима, контролирующего черноморские проливы, критически важные для экспортных поставок зерна из Новороссии - одного из немногих источников валюты для молодого Советского государства.

Создание нации

Сокрушительный развал империи, в сочетании с деморализованным народом и политическим банкротством прежней элиты, в то же время создал подходящие стартовые условия для глубочайших преобразований.

"Полная независимость возможна только при экономической независимости", - говаривал Ататюрк. Полный перечень его реформ и нововведений 1920-30-х годов занял бы весь текст этой статьи. Вот лишь наиболее значительные: отмена шариатского суда и запрет многожёнства, переход на созданные по западным образцам правовые нормы, григорианский календарь, метрическую систему и одежду на европейский манер; перевод использовавшегося в Турции арабского алфавита на латиницу и очистка лексики от арабских и персидских заимствований. А ещё - отмена старых аристократических титулов, введение имён и фамилий, перенос столицы из Константинополя в Анкару, установление 5-дневной рабочей недели, создание первого национального банка, национализация железных дорог, принятие плана индустриального развития, аналогичного советской пятилетке...

Демократизация затронула все сферы жизни. Женщины получили право учиться в университетах, заниматься бизнесом, голосовать, избираться в парламент. Церковь отделили от государства и перевели Коран на турецкий язык; легендарная Святая София превратилась из действующей мечети в музей. Была унифицирована образовательная система, построены сотни новых школ, введены обязательные к посещению курсы ликвидации неграмотности.

Народная память

Современная Турция, участник НАТО и кандидат в члены ЕС, повсеместно признана развитым и демократическим государством. Ататюрк и его память по-прежнему дороги и близки каждому гражданину этой страны - оскорбления Ататюрка и критика его деяний в этой стране законодательно запрещены (вплоть до получения реального тюремного срока).