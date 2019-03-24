Ядовитые вещества издавна были известны человеку. Древние народы использовали их не только для войны и охоты, но также в медицинских и ритуальных целях. Например, в Древней Месопотамии с помощью яда осуществлялось массовое ритуальное самоубийство подданных после смерти правителя, а в Древнем Китае для перехода в вечную жизнь императоры сами добровольно принимали яд. Распространённым средством тайного убийства яды стали во времена античности и средневековья.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Распространенные яды древности

В каждом регионе яды изготавливали по своим рецептам. Южноамериканские индейцы готовили знаменитый яд кураре из коры местного растения стрихноса ядоносного. В Египте за разглашение секретов жречества предусматривалось "наказание персиком" - отравление синильной кислотой, добываемой из персиковых косточек. В Элладе в качестве "государственного яда" для казни преступников использовалась цикута - ядовитое растение семейства зонтичных. Также, как и во многих странах Востока, там широко использовался аконит, изготавливавшийся из клубней растений семейства лютиковых. А в средневековой Европе королём ядов стал мышьяк.

Опыты Митридата

Параллельно с изобретением ядов велись и поиски борьбы с ними. Идея выработки иммунитета к ядам в организме человека в первую очередь связана с именем легендарного понтийского царя Митридата VI Эвпатора, жившего в 120-63 гг. до н.э. После того, как отец Митридата умер от отравления, молодой наследник задался целью избежать такой участи. Предания гласят об удивительных садах Митридата, где росло множество чудодейственных растений, из которых царь составлял всевозможные яды и противоядия, проверяя их действие на приговорённых к смерти. В результате своих экспериментов он изготовил антидот, состоявший из опия, частей змеи и ещё полусотни различных ядов, и регулярно принимал его малыми дозами, чтобы стать неуязвимым для отравлений. Цель была достигнута. Когда сын Митридата Фарнак поднял против отца восстание, тот приказал подать себе чашу с ядом. Однако яд на него не подействовал, и Митридату пришлось расстаться с жизнью с помощью меча. До сих пор невосприимчивость к токсическим веществам называется "митридатизмом".

Похожие методы выработки невосприимчивости к ядам практиковались во многих восточных странах. Например, в сочинении XVII века, оставленном доминиканским монахом Ажилду да-Эспиноса, описан обряд жителей провинции Катанга (территория современной Республики Конго), когда король деревни и его приближенные, "изгнав из дома жен, детей и рабов, принимались в огромном котле варить некую жидкость, изрядно зловонную и гнусного вида...", а потом пили это варево, предварительно размешав с водой и медом. Когда на глазах монаха отвар дали выпить собаке, животное немедленно издохло. Подобные примеры содержатся и в относящемся к XI веку "Каноне врачебной науки" знаменитого персидского врача Авиценны. Например, он описывает случаи, когда для отравления врагов аконитином правители подсылали наложниц, ставших невосприимчивыми к этому яду благодаря длительному его употреблению в малых дозах.

Знаменитые противоядия

Однако, постепенная выработка резистентности к ядам происходит далеко не всегда и возможна только в отношении некоторых растительных ядов или ядов животного происхождения, например, змеиного. Значительная же часть ядов не вызывает привыкания, а некоторые - например, тот же мышьяк - напротив, обладают кумулятивным эффектом, то есть способностью накапливаться в организме и постепенно его разрушать. Поэтому особое внимание всегда уделялось антидотам, способным нейтрализовать действие ядов. Американские индейцы против яда отравленных стрел использовали табачный клистир. Много веков подряд универсальным противоядием считался "третьяк", изготовляемый на основе рецепта Митридата. В трудах Авиценны, помимо "третьяка", как средства от отравлений рекомендуются инжир, цитварный корень, вино, масло. Древнеримский учёный Плиний Старший лучшим противоядием называл молоко. "Салернский кодекс здоровья" Арнольда из Виллановы, датированный XIV веком, среди эффективных противоядий называет соль. Наконец, универсальным антидотом от всех ядов и многих болезней вплоть до Нового времени считался безоар - измельченный желчный камень жвачных животных. Настоящий прорыв в науке о противоядиях начался с конца XVIII века. Многие антидоты, полученные химиками в то время, используются и в современной медицине. Самый простой и известный из них - древесный уголь.