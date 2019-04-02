Загадка смерти самой знаменитой кинозвезды ХХ столетия Мэрилин Монро (настоящее имя - Норма Джин Бейкер) продолжает волновать умы более полувека спустя. Официальная версия гласит, что актриса покончила с собой. Но так ли это?

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Роковая ночь

В 1961 году Монро пережила ряд драматических событий: она развелась с мужем, известным драматургом Артуром Миллером, ее последний фильм раскритиковали в прессе... Все это привело к депрессии, актриса почти не выходила из своего дома, расположенного в Лос-Анджелесском районе Брентвуд, и постоянно принимала снотворное.

Летом 1962 года Мэрилин должна была сниматься в эксцентрической комедии "Что-то должно случиться". Однако она то и дело пропускала съемки, и 8 июня контракт с ней был расторгнут.

Экономка Монро, Юнис Мюррей, свидетельствует, что вечером 4 августа ее хозяйка пожаловалась на усталость и довольно рано удалилась в свою спальню, прихватив телефонный аппарат. Впоследствии многие знакомые Мэрилин утверждали, что разговаривали с ней по телефону в последние часы ее жизни. В частности, актер Питер Лоуфорд, муж сестры президента Джона Кеннеди Патриции, заявлял, что Мэрилин заплетающимся языком произнесла: "Попрощайся за меня с Пэт, с президентом и с самим собой, потому что ты славный парень".

Уже после полуночи Юнис встревожило то, что из-под двери хозяйки до сих пор пробивается свет. Она вышла в сад, оттуда заглянула в окно спальни Мэрилин и увидела, что та неподвижно лежит на кровати. Тогда Мюррей позвонила доктору Ральфу Гринсону - психиатру, у которого наблюдалась Монро, а также ее личному врачу - доктору Хайману Энгелбергу. Первым прибыл Гринсон. Войдя в спальню, он обнаружил мертвое тело Мэрилин. В руках та сжимала трубку телефона, на полу рядом с кроватью валялась пустая упаковка из-под снотворного. На ночном столике стояли пустые пузырьки от других лекарств (всего их насчитали четырнадцать). Никаких предсмертных записок в комнате найдено не было.

Вскоре появился и Энгельберг, который констатировал смерть. Тело отправили на экспертизу в морг. Патологоанатом доктор Томас Ногути провел вскрытие, после чего вынес заключение о том, что причиной смерти явилось "острое отравление барбитуратами, пероральная передозировка". Был составлен полицейский отчет, в который внесли запись: "Вероятно, самоубийство".

Снотворное, наркотики, братья Кеннеди...

Кончину Монро широко обсуждали в прессе. К сожалению, сотни американцев были так впечатлены этим событием, что решили последовать примеру звезды и тоже покончили с собой при помощи различных препаратов...

Между тем, для многих суицид актрисы не выглядел столь очевидным. Например, поговаривали, что косвенным виновником ее смерти является психиатр Ральф Гринсон, назначивший Мэрилин прием хлоралгидрата после нембутала. Именно это, мол, вызывало угнетенное состояние, которое в итоге привело кинозвезду к идее самоубийства... Также выдвигалась и версия о том, что Монро умерла вовсе не от лекарств, а от передозировки наркотиков.

Но, пожалуй, следует поподробнее остановиться на версии о том, что Монро умертвили сотрудники американских спецслужб по приказу братьев Кеннеди - Джона и Роберта, с которыми звезда находилась при жизни в любовной связи.

В документальной книге "Убийство Мэрилин Монро: дело закрыто" сказано о том, что Мэрилин могла быть известна какая-то информация, дискредитирующая президента и его брата.

Киллер ЦРУ

В апреле 2015 года настоящую сенсацию вызвало признание 78-летнего экс-сотрудника ЦРУ Нормана Ходжеса. Старик сделал его перед смертью в одном из госпиталей штата Вирджиния.

По словам Ходжеса, с 1959 по 1972 год он по заданию своей организации совершил 37 заказных убийств людей, которые угрожали безопасности США. Среди них оказалась и Мэрилин Монро. Ему сообщили, что в силу своих близких отношений с братьями Кеннеди и кубинским лидером Фиделем Кастро она получила стратегически важную информацию, которую может, например, передать коммунистам, что навредит интересам Америки.

Командир Ходжеса Джимми Хейворс потребовал, чтобы кончина Монро выглядела не как убийство, а как несчастный случай или суицид. 5 августа 1962 года между полуночью и часом ночи киллер проник в спальню киноактрисы и ввел ей смесь хлоралгидрата и нембутала...

Однако нет никаких оснований считать эту информацию достоверной. Ведь нет других свидетельств или документов, подтверждающих предсмертный рассказ Ходжеса. Так что тайна смерти Мэрилин Монро пока считается не раскрытой.