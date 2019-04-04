Географические карты миры, служащие познанию планеты человеком, на самом деле нередко вводят нас в заблуждение о природе указанных на ней объектов. Каспийское море - один из самых ярких примеров такого обмана. Согласно толковому словарю Ушакова (впрочем, в других словарях определения похожи) море - это "часть водной оболочки земли, огромное углубление, впадина в земной поверхности, заполненная горько-соленой водой и соединенная проливом с океаном или образующая его прибрежную часть..."

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Каспийское море имеет лишь часть признаков из этого определения. Оно действительно огромное (площадью 371 тыс. кв. км) и весьма глубокое (до 1025 метров в самом глубоком месте). Однако, Каспийское море не являются частью мирового океана, так как замкнуто и не имеет никакого с ним сообщения. Оно вообще не имеет стоков.

Кроме того, вода Каспийского моря не "горько-соленая", а практически пресная, так как море пополняется крупными реками. Лишь в юго-восточной части водоема уровень соли в воде достигает 11-13 промилле. В Каспийском море водятся рыбы, характерные именно для обычных рек и озер. В соленых морях (например, в Средиземном) их не встретить: карпы, щуки, сомы, лещи, осетры, судаки, бычки, кумжа, голавль...

И пресная вода и рыбы попадают в море через впадающие реки (Волга, Урал, Терек, Кура и др., еще 126 рек). Но надо признать, что водятся там и морские животные (каспийские тюлени, например). Но даже если бы вода Каспия была не слабо-, а сильносоленой, это еще не делает озеро морем. Ведь есть же и соленые озера (например, крымские лиманы), а главный признак моря (соединение с океаном) у Каспия все равно отсутствует.

В общем, морем Каспий называют в основном из-за его внушительных размеров и консервативности ученого сообщества. Если с древности водоем зовется морем, то пусть так оно и будет, - говорят географы. Однако, если бы географы настаивали, Каспийское море с тем же успехом могло бы называться и Каспийским озером со слабосоленой водой и пресноводной флорой и фауной. Это море, как считается, составляет огромный фонд именно озерных вод (около 44 % мировых запасов). По химическому составу вода моря скорее напоминает речную (содержит довольно много карбонатов, кальция и сульфатов), чем морскую (с большим количеством хлоридов). Каспий часто называют еще озером-море в качестве компромисса. Правда, другие крупные озера (Байкал, Ладожское, Верхнее (в Канаде), Великие озера США) все же называются озерами, а не морями или озерами-морями, хотя и они имеют внушительные размеры.

Помимо размеров и консервативности, еще одна причина сохранять название "моря" для Каспия - правовое урегулирование отношений прибрежных государств (на Каспии их пять, включая Россию). Морское право специфично и лучше разделяет права на использование морских ресурсов. А делить там есть что: нефть, газ, рыба... Раздор пяти государств по поводу их прав и статуса Каспия длился больше четверти века, с распада СССР. Договориться удалось только в 2018 г. Если бы Каспий признали озером, как предлагал Иран, его бы пришлось делить всем поровну. Но другие государства (с большей, чем у Ирана береговой линий) настаивали, конечно, на более выгодном им морском принципе раздела водных ресурсов: чтобы каждый получил свой прибрежный сектор шириной в два десятка км, а остальная часть находилась в общем пользовании. В итоге решили дно для нефтедобычи поделить как море, а воду - поровну. В результате раздела большая часть каспийских нефти и газа отошли к Казахстану и Азербайджану.

Есть и другие водоемы, названия которых вызывают сомнения. Например, Аральское море - почти высохшее соленое бессточное озеро. Похоже на него Мертвое море - это тоже соленое озеро, не связанное с мировым океаном. Но самое удивительное "море", которое таковым не является, - Саргассово. Берега Саргассова "моря" (находящегося в Атлантическом океане) образует не суша. Их образуют океанические течения. Наименование этого огромного "моря" вытекает из того, что просто нужно было дать какое-то название этому специфическому району. Все это море покрыто водорослями "саргассум", так что условия для навигации там совершенно ужасные и даже гибельные: водоросли наматываются на гребные винты, а течения и ветры очень слабые, так что даже под парусом едва пройдешь. Лишь немногие корабли осторожно ходят по этому морю.

Как видим, существуют соленые озера, моря без берегов и моря, не соединенные с мировым океаном. Но такая уж она, география... Когда-то европейцы назвали Гренландией ("зеленой страной") самый холодный остров на планете, а Исландией ("страной льда") - напротив, довольно теплый. Так что и в 21 веке, в эру спутников и торжества технического прогресса, географические карты содержат немало неточностей, ошибок и путаницы в определениях.