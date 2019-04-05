Куриные яйца оказались еще опаснее, чем думали раньше
Куриные яйца и другие продукты с высоким содержанием холестерина оказывают большее влияние на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, чем ожидалось ранее. Как передает Day.Az со ссылкой на rg.ru, об этом сообщается в медицинском журнале JAMA.
Норрина Аллен из Северо-Западного университета (Чикаго, США) и ее коллеги изучили, есть ли связь между диетами с высоким уровнем холестерина и риском сердечно-сосудистых заболеваний, и пришли к неутешительному для всех любителей яиц выводу. Ежедневное потребление 300 мг холестерина повышает риск сердечного приступа на 17%. Для сравнения: большое яйцо содержит около 186 мг холестерина. Кроме того, много холестерина в красном мясе и жирных молочных продуктах, таких как масло или взбитые сливки.
В долгосрочном исследовании ученых были данные от 29 615 американцев разной этнической принадлежности. За 17,5 лет наблюдения за ними было проанализировано 5400 историй сердечно-сосудистых заболеваний, а также случаи ранней смерти.
Но можно ли установить связь между холестериновой диетой и этими медицинскими наблюдениями? Фактически анализ подтвердил это подозрение: те, кто потреблял больше яиц и больше продуктов с высоким содержанием холестерина, имели высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также фиксировались смертельные случаи. "Холестерин, особенно в желтках, оказывает вредное воздействие на организм. Люди, которые потребляют меньше холестерина, имеют более низкий риск сердечных заболеваний", - утверждает Норрина Аллен.
Значит ли это, что надо отказаться от яиц на завтрак? Исследователи - за умеренное потребление, ведь, помимо холестерина, яйца содержат витамины, незаменимые аминокислоты и минералы, такие как кальций и железо.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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