Как пишут современные историки, о баснословных богатствах правителя Мали Мансы Мусы Кейта I стало известно в других странах мира, когда этот император совершил хадж в Мекку. Однако сравнительно быстро размеры огромного капитала значительно уменьшились.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Виноваты междоусобицы и иноземцы-завоеватели

По данным интернет-издания Celebrity Net Worth, специализирующегося на публикации биографий знаменитостей, правитель Мали Манса ("манса" и переводится именно как "правитель") Муса Кейт I обладал состоянием, эквивалентным 400 миллиардам долларов. Муса стоял во главе государства с 1312 года, тогдашняя Малийская Империя включала в себя территории таких современных западноафриканских стран как Гана, Тимбукту, Мали и многих других. Империя обладала более чем половиной мировых запасов соли и золота.

Некоторые мечети, построенные при Манса Мусе, стоят и сейчас, по прошествии 700 лет. Сообщается, что многомиллиардное состояние этого правителя спустя два поколения после его правления (Манса Муса правил 25 лет) значительно уменьшилось в связи с захлестнувшей Империю гражданской войной и вторжениями иноземных захватчиков.

Как узнали о его богатстве

Английская писательница Эбби Норман в своем историческом исследовании сообщает, что о колоссальных богатствах правителя Мали в других странах узнали во время его путешествия в Мекку - хадж был очень затратным. Караван Манса Мусы проходил через Каир и Медину, в нем насчитывалось свыше 60 тысяч человек и десятки животных. Малийцы везли с собой очень много золота, которое Муса и члены его окружения раздавали беднякам на улицах; в городах, через которые проходил караван, покупали в обмен на слитки драгоценного металла разные вещи.

В результате из-за изобилия золота цена его сильно упала и это закончилось тем, что у Мансы Мусы появилась монополия устанавливать цены на золото во всем Средиземноморье. Незаурядное путешествие 1375 года было изображено на таком известном историческом документе как Каталонский атлас - на карте нарисовали и самого Мансу Мусу, восседающего на троне в золотой короне.

Чем еще знаменит Манса Муса

Эбби Норман уточняет, что самый богатый человек в мире большую часть своих средств тратил на постройку мечетей. Согласно легенде, он начинал возведение очередного культового сооружения каждую пятницу. Самая известная из них - Джингереберская соборная мечеть в Тимбукту, она сохранилась до настоящего времени.

В заслугу Мансе Мусе, которого историки считают одним их самых могущественных правителей своего времени, если не всей мировой истории, также ставят создание широкой сети образовательных учреждений в его Империи, располагавшейся на территории более 3 тысяч квадратных километров.

По подсчетам историков и экономистов, к 400-миллиардному состоянию Мансы Мусы спустя столетия смог приблизиться лишь Джон Рокфеллер с капиталом в 336 миллиардов долларов.