Знаменитый ученый утверждал, что 98% людей не способны решить эту задачку, которую он сам считал не слишком сложной. Говорят, ее он задавал тем, кто хотел у него учиться. Если претендент справлялся, Эйнштейн брал его в ученики. Получилось бы у вас стать учеником Эйнштейна?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Ответ вы сможете найти после условия, но попробуйте проверить себя, не подглядывая. Удачи!

Итак, загадка:

На улице стоят рядом пять домов. Каждый дом определенного цвета.

В каждом доме живет человек определенной национальности, который предпочитает свой напиток, марку сигарет и домашнее животное.

Зеленый дом расположен слева от белого, рядом с ним.

Датчанин предпочитает пить чай.

Норвежец живет в первом доме.

Англичанин живет в доме красного цвета.

Человек, предпочитающий Marlboro, - сосед того, кто любит кошек.

Хозяин желтого дома курит Dunhill.

Немец предпочитает марку сигарет Rothmans.

Житель центрального дома пьет молоко.

Хозяин зеленого дома предпочитает кофе.

Тот, кто курит Pall Mall, выращивает птиц.

Швед разводит собак.

Норвежец живет рядом с синим домом.

Сосед того, кто курит Marlboro, пьет воду.

В синем доме живет тот, кто выращивает лошадей.

Пиво пьет тот, кто курит Winfield.

Вопрос: Кто разводит рыбок? В доме какого цвета он живет, что пьет и сигареты какой марки курит?

Ответ на загадку Эйнштейна:

Рыбок разводит немец. Он живет в зеленом доме, пьет кофе и курит Rothmans.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!