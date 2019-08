Американские социологи из Стэнфордского университета провели исследование, в результате которого они узнали про основной способ знакомства людей в современном мире.

Об этом передает издание Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным исследователей, большая часть пар в США познакомились в интернете.

К такому выводу специалисты пришли после сравнения опросов американцев, проведенных среди 4002 участников в 2009 году, а также 3510 человек в 2017 году.

