https://news.day.az/unusual/1150119.html Назван самый популярный способ знакомства
Назван самый популярный способ знакомства
Американские социологи из Стэнфордского университета провели исследование, в результате которого они узнали про основной способ знакомства людей в современном мире.
Об этом передает издание Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно данным исследователей, большая часть пар в США познакомились в интернете.
К такому выводу специалисты пришли после сравнения опросов американцев, проведенных среди 4002 участников в 2009 году, а также 3510 человек в 2017 году.
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