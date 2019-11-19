В Атлантическом океане есть настоящее море. Правда, оно не имеет берегов, а его границы обозначают различные течения: Канарское, Пассатное и Гольфстрим. Название этому необычному морю дали, как говорят, еще во времена Христофора Колумба, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Именно корабль известного мореплавателя впервые вошел в эти стоячие воды, а матросы обнаружили на поверхности воды огромное количество водорослей и окружающие их пузырьки воздуха, похожие по форме и размерам с популярным сортом винограда. С тех пор море и стали называть Саргассовым.

Во-первых, начнем с того, что Саргассово море включает в себя знаменитый Бермудский треугольник. Если верить всевозможным легендам, здесь во все времена пропадали корабли, поэтому место считают одним из самых таинственных на земле. Правда, многие ученые утверждают, что никакой мистики тут нет вовсе. Дело все в том, что, окруженное течениями море, само по себе практически неподвижно. здесь почти всегда полный штиль. Выходить в открытое морt в такую погоду для деревянных кораблей, например, раньше было крайне опасно. Собственно, этим и объясняют их таинственные исчезновения.

Вторая не слишком приятная особенность Саргассова моря в том, что здесь скапливается огромное количество мусора. Водоем даже называют "Мусорным континентом". Отходы скапливаются тут из-за практически отсутствующих течений. Мусор просто не может сам выплыть отсюда, вот и концентрируется в пределах Саргассова моря.

Однажды Саргассово море едва не стало местом, с которого могло начаться серьезное противостояние СССР и США. Дело в том, что именно здесь чуть не случилась ядерная катастрофа, которая могла привести к экологической катастрофе в США и другим необратимым последствиям. Виновны в этом оказались бы советские военные: во время боевого дежурства в районе Саргассова моря на советской подлодке загорелся моторный отсек. Если бы пожар не удалось потушить, из-за огня сдетонировали бы атомные боеприпасы, находящиеся на борту. Никто не берется даже предполагать, что в таком случае могло бы произойти.