На Западе советских манекенщиц величали "красивым оружием Кремля", а на родине красавиц пренебрежительно звали "вешалками" и награждали самыми маленькими зарплатами.

Как выяснил Рамблер, работа моделей в Советском Союзе была непростой. Во-первых, манекенщицами могли стать только женщины, чьи параметры утверждены ГОСТом (подходили модели 44-48 размера), передает Day.Az.

При этом власти старательно подчеркивали, что манекенщица - самый обычный сотрудник. На рабочем месте девушки должны были находиться с 9 до 18 часов, даже когда не запланированы примерки или показы. Опоздания были строго запрещены.

При этом зарплата начинающей модели превышала лишь зарплату уборщицы. Так, манекенщица-новичок получала 70 рублей, а самые опытные модели - 90. Из-за таких маленьких доходов, многие модели старались подрабатывать. Но чтобы их не поймали, оформлялись по чужим трудовым книжкам.

Профессия считалась в СССР не самой достойной, и даже Никита Михалков долгое время представлял жену-модель как переводчицу. В народе связывали такой интерес к моде, красивой одежде и макияжу с непорядочностью. Считалось, что девушки просто "инструмент" для показа платьев, от чего их пренебрежительно называли "вешалками".

Причем моральный облик советских манекенщиц строго контролировался КГБ. Сотрудники спецслужбы следили за частной жизнью моделей и особенно тщательно наблюдали за заграничными рабочими поездками. Однако попасть за границу было крайне сложно: девушки проходили несколько разрешительных инстанций и могли получить невыездной статус из-за одного доноса.

Дело в том, что власти СССР боялись того, что модели в поездке испортят репутацию, построенную советской модной индустрией, где все было чинно и законно.

Поэтому в поездках девушек даже запирали в номерах, а уполномоченный член делегации следил за их присутствием на месте. Конечно, подарки от заграничных модных домов советским моделям приходилось сдавать, как и валютные гонорары. Единственное, что они могли привезти, - немного заморской косметики.