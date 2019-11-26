Гороскоп на сегодня хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться - дела будут даваться легко. Словом, не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: хотя день не склоняет к флирту, однако если это все-таки произойдет - вероятность романа весьма велика. Особенность этого дня такова, что главная трудность - вызвать первый интерес. Если же это вам удалось, дальше отношения будут развиваться стремительно.

Овен

Сегодня - день, когда наибольший успех в любых делах Овну принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего сегодня Овну стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!

Телец

Сегодня гороскоп Тельца обещает успех в делах, однако "виновной" в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Тельца решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты сегодня могут оказаться Тельцу по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное - как.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Близнецов о том, что между ними и их планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Близнецы думали, уже решены, сегодня способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что их планы потерпят крах. Просто сегодня Близнецам придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Рак

Если сегодня у Рака не все получится, то виноват в этом будет исключительно он сам. День предвещает ему хорошие возможности, однако Рак может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Рак сегодня способен наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершал. Чтобы день оказался продуктивным, Раку не следует расслабляться. Залог его успеха - внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Лев

Сегодня Лев будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно - и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у него накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют ему не откладывать разговор на другой день. Сегодня Лев сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.

Дева

Сегодня Деве будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ей будет за это дело взяться: ее гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Девы вмешательства, она способна затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку - все эти обычные дела сегодня будут казаться Деве ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Деве сегодня как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

Весы

Сегодня Весы, скорее всего, будут полностью удовлетворены течением своих дел - события обещают развиваться так, как они и планировали. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, сегодня у Весов вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что они способны буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ними рядом.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа предупреждает Скорпиона о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Скорпион сегодня не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь - советоваться с окружающими: в работе Скорпиону сегодня будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте - назначить мудрого третейского судью.

Стрелец

Сегодня дела у Стрельца обещают складываться удачно даже без особенных усилий с его стороны! Это один из немногих дней, когда желания Стрельца будут совпадать с его возможностями. Не исключено, что судьба порадует Стрельца приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Стрелец планировал крупный проект или ответственный разговор - сегодня самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для него должен стать: "Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!".

Козерог

Сегодня у Козерога не лучший день для учебы, умственной работы и планирования - слишком много он может наделать ошибок. Если же Козерогу все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.

Водолей

Сегодня Водолею практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих - они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Водолей будет пользоваться повышенным спросом! Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Водолея сегодня будут выглядеть привлекательно, а слова - убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.

Рыбы

Сегодняшний день Рыбам стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее - это будет получаться у них лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Рыбам не стоит даже браться за важные дела. День наделяет их умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Рыбы сегодня способны найти решение любой проблемы, а их планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.