Цикорий часто называют альтернативой кофе, так как он действительно напоминает этот напиток по цвету и вкусу. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, чем полезен цикорий и может ли он нанести вред организму.

Польза

В напитке содержится множество витаминов. Например, витамин С, который укрепляет иммунитет. Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами и укрепляет мембраны клеток, следовательно, снижается риск онкологических заболеваний. Витамин B1 укрепляет мембраны клеток, а витамин В2 участвует в процессе их деления. Витамин В5 помогает иммунной системе вырабатывать антитела. Витамин В6 способствует расщеплению жиров, углеводов и белков. Витамин А улучшает зрение.

В цикории также содержатся минералы. Калий улучшает работу мышц и позволяет выровнять сердечный ритм. Кальций улучшает состояние костей, зубов и ногтей. Эффективному усвоению калия и кальция способствует магний. В цикории содержится железо, поэтому этот напиток советуют пить при анемии.

Бета-каротин, который также содержится в напитке, обладает антиоксидантными свойствами, защищает клетки организма от свободных радикалов. Еще в цикории есть клетчатка, которая поддерживает здоровье микрофлоры кишечника и улучшает пищеварение.

Вред

Несмотря на бесконечный список полезных свойств цикория, напиток может оказывать негативное воздействие на организм.

Не рекомендуется пить цикорий во время приема антибиотиков. Он мешает им усваиваться, следовательно, снижает их эффективность. Также цикорий противопоказан тем, кто страдает варикозным расширением вен. Если пить этот напиток каждый день, то он еще сильнее расширит вены, негативно повлияет на стенки сосудов и повысит проницаемость капилляров.

Витамин C и магний, которые содержатся в цикории, могут навредить тем, кто страдает гипотонией и нестабильным артериальным давлением, так как эти вещества расширяют сосуды, разжижают кровь и за счет этого понижают артериальное давление.

Цикорий также противопоказан при мочекаменной болезни, он может снизить кислотность мочи и привести к образованию камней в почках и мочевом пузыре.

Ели у вас нет противопоказаний к этому напитку, важно соблюдать меру - старайтесь не пить более двух чашек цикория в день.