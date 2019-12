В Pullman Hotels and Resorts прошло Kids Fashion Show "Зимняя сказка 2019", организованное Star Kids Group, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера автор проекта и директор Star Kids Group Айгюн Алиева отметила, что главная цель проекта - раскрытие и развитие потенциала подрастающего поколения в области индустрии моды, участие лучших моделей в международных показах.

В состав жюри вошли преподаватель кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова (председатель жюри), народная артистка Малейка Асадова, председатель Азербайджанского общественного объединения женщин-предпринимателей Земфира Агаева, руководитель Дома моды "Yes", дизайнер Егяна Садыхова, певец Яшар Юсуб, победитель Best model of Azerbaijan Ильгар Алиев, руководитель детского центра "Buta" Гюнай Агамалы, победительница Kids Best Model Azerbaijan Амира Сафарова.

В Kids Fashion Show приняли участие семьдесят юных моделей от 4 до 14 лет: 40 девочек и 30 мальчиков представили коллекции десяти дизайнеров. Лучшие были отмечены дипломами и ценными призами в различных номинациях. Гостям представлена концертная программа.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.