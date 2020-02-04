Немецкий художник Зимон Уэкерт использовал картографический сервис Google для демонстрации его "влияния на физический мир". В рамках эксперимента он возил с собой тележку, груженую 99 смартфонами, что создавало на полупустых улицах Берлина виртуальные пробки, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Большое скопление устройств, перемещающихся с медленной скоростью, приложение принимало за затор и перекрашивало эти участки на карте из зеленого в красный цвет. В результате пользователям навигатора Google рекомендовалось объезжать образовавшуюся "пробку", и активист мог свободно гулять по фактически пустой проезжей части.

Тем не менее, в твиттере усомнились в правдивости проекта. Уэкерт не рассказал, как именно ему удалось "взломать" Google Maps, и во все ли смартфоны была вставлена SIM-карта. Кроме того, одному пользователю показалось, что груда устройств в тележке - это муляжи, на которые наклеены распечатанные скриншоты. Как бы то ни было, работа Уэкерт выглядит довольно эффектно.

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