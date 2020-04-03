Почему так много мужчин умирает от коронавируса?

По мере того как коронавирус продолжает широко шагать через границы, океаны и континенты, возникает вопрос, на который пока сложно дать правильный ответ: почему согласно статистическим данным, почти во всех странах от вирусов мужчины умирают чаще чем женщины?

Как передает Day.Az со ссылкой на The New York Times, большинство попыток объяснить это несоответствие были сосредоточены в основном на поведении, некоторые из которых почти наверняка верны. Чрезмерное потребления табака, нежелание обращаться за надлежащей и своевременной медицинской помощью и даже отсутствие желания часто мыть руки, безусловно, играют роль в том, кто больше всего пострадает.

Но что упускается из виду в этих объяснениях, так это то, что непропорциональные последствия коронавируса у мужчин не является аномалией. Скорее, это может быть своевременная и громкая демонстрация того, что до недавнего времени было недооцененным научным фактом: когда дело доходит до выживания, мужчины являются слабым полом.

Это не единственный случай и касается не только пандемии. Это врожденное биологическое преимущество проявляется в каждом возрасте и на каждой стадии человеческой жизни: девочки всегда с большей вероятностью доберутся до своего первого дня рождения; 80 процентов всех долгожителей сегодня составляют женщины; 95 процентов тех, кто достигает 110-летнего возраста - тоже женщины. В то время как в среднем мужчины имеют большую мышечную массу и больший рост, общий размер и физическую силу, когда речь заходит о том, чтобы пережить физические трудности, с которыми сталкиваются с рождения до конца жизни, выясняется что женщины почти всегда выносливее мужчин.

Фото: The New York Times

Мы давно предполагали, что единственной причиной более ранней и непропорциональной кончины мужчин была поведенческая. Но на самом деле преимущество в выживании женщин между полами все еще сохраняется, независимо от образования, экономических факторов и потребления алкоголя, наркотиков или табака.

Что же стоит за женским генетическим превосходством? Оно берет начало на хромосомном уровне.

Давайте рассмотрим основные хромосомные различия между полами: клетки генетических женщин имеют две Х-хромосомы - одну от своих матерей и одну от своих отцов, в то время как клетки генетических мужчин имеют только одну Х-хромосому от своих матерей и одну Y-хромосому.

Это очень важно, потому что Х-хромосомы жизненно важны для таких функций, таких как построение и поддержание человеческого мозга и иммунной системы. И биологи давно поняли, что ХХ-хромосомы дают женщинам преимущество в некоторых сферах: использование запасного Х в случае, если другой является каким-то дефектным, объясняет, почему женщины менее восприимчивы к таким расстройствам, как, например, дальтонизм.

Но мы только сейчас начинаем понимать все преимущества этой дополнительной Х-хромосомы: женщины не просто так имеют запасную Х-хромосому для обмена. Более 2000 генов, которые в совокупности составляют две Х-хромосомы , используются клетками, которые фактически взаимодействуют в теле женщины. Каждая клетка преимущественно использует одну Х-хромосому над другой - поэтому, если у одной Х-хромосомы есть гены, которые лучше распознают вторгающиеся вирусы (например Covid-19), то иммунные клетки, использующие эту Х, могут сосредоточиться на этой задаче. В то время как иммунные клетки, использующие другую Х-хромосому, сосредоточены, скажем, на уничтожении клеток, инфицированных Covid-19, что делает борьбу с вирусом более эффективной.

Мужчины, напротив, вынуждены обходиться в жизни только с одной Х-хромосомой. Что, если определенные гены мужчины не способны компетентно распознавать или убивать клетки, зараженные коронавирусом? В этом случае его способность бороться с инфекцией будет ограничена; его одинокий Х - единственный, что у него есть.

Суть в том, что когда дело доходит до того, чтобы справиться с травмой и стрессовыми факторами жизни - будь то предотвращение серьезных врожденных пороков развития, нарушение развития или борьба с инфекцией - у женщин есть генетические варианты, в то время как у мужчин они отсутствуют.

Наши половые хромосомы в целом определяют наши половые гормоны, что также дает преимущество женщинам. Более высокий уровень тестостерона, по-видимому, подавляет иммунную систему; и наоборот, эстрогены стимулируют более сильный иммунологический ответ.

Плата женщин за более агрессивную иммунную систему, которая лучше справляется с борьбой как со злокачественными клетками, так и с заражающими микробами, состоит в том, что они в большей степени подвержены аутоиммунным заболеваниям. Иммунная система женщин гораздо чаще атакует себя, что и происходит при таких состояниях, как ревматоидный артрит, рассеянный склероз, аутоиммунный тиреоидит, синдром Шегрена и волчанка. Единственное преимущество мужчин - это меньший шанс развития одного из этих состояний.

Прогресс в понимании и устранении этих биологических различий между полами в практике клинической медицины был вялым. По большей части это связано с тем, что медицина в значительной степени упустила из виду глубокую хромосомную, гормональную и анатомическую уникальность женщин. Современная медицинская практика была построена на исследованиях, которые проводились в основном на мужских клетках, мужских тканях, мужских органах, животных мужского пола и испытуемых мужского пола. В результате мы склонны больше знать о мужчинах, когда речь идет о детерминантах здоровья и благополучия. За некоторыми исключениями, такими как гинекологические и акушерские проблемы, мы, как правило, лечим женщин так же, как и мужчин. В результате наше понимание ошеломляющего медицинского воздействия, связанного с различиями между полами находится только в зачаточном состоянии.

Но понимание этих различий может заполнить пробелы в знаниях, которые мешают нам совершать медицинские прорывы. Наша ориентированная на мужчин, универсальная модель здравоохранения и исследовательская культура, которая вытекает из нее, должны претерпеть изменения. Нигде эта срочность не проявляется так явно, как нынешняя глобальная пандемия, поскольку тревожное число смертей среди мужчин во всем мире продолжает расти ежедневно.

Теперь мы должны понять реальную биологическую силу, которой обладает каждая женщина, и то, как мужчины отличаются в этом отношении. Будущее медицины зависит от этого.

Абдул Керимханов