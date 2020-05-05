10 cамых дорогих мотоциклов в мире

Несмотря на то, что в период самоизоляции далеко не все могут поехать туда, куда хотят, для богатых людей нет таких преград, ведь богачи могут позволить себе любой вид транспорта - от дорогой яхты до персонального самолета.

Однако многие богачи предпочитают наземный транспорт, покупая не только дорогие автомобили, но и мотоциклы.

Ниже Day.Az со ссылкой на Вести расскажет о 10 самых дорогих мотоциклах в мире, которые могут позволить себе только богатые люди.

10. Ducati Testa Stretta NCR Macchia Nera

На десятом месте - мотоцикл Testa Stretta NCR Macchia Nera, стоимость которого составляет $225 тысяч.

Вес мотоцикла - 135 кг, он был спроектирован легендарным дизайнером Алдо Друди.

Этот мотоцикл, в сравнении с другими, не слишком мощный и быстрый, однако он является желанным объектом в коллекции любителей мотоциклов.

9. Ducati Desmosedici D16RR NCR M16

На девятой строчке рейтинга - мотоцикл Ducati Desmosedici D16RR NCR M16, стоимость которого составляет $235 тысяч.

Он изготовлен из титана, алюминия, а также имеет обработку из углеродного волокна.

8. Ecosse Founder's Edition Ti XX

Восьмую строчку рейтинга занимает мотоцикл Ecosse Founder's Edition Ti XX стоимостью $300 тысяч.

Вес мотоцикла - 192 кг, его мощность - 228 л.с. Отмечается, что таких мотоциклов было выпущено всего 13 экземпляров.

7. Legendary British Vintage Black

Седьмое место занимает Legendary British Vintage Black стоимостью $400 тысяч. Этот мотоцикл был выпущен в 1948 году.

Всего было выпущено только 33 таких мотоциклов, поэтому они стали действительно очень редкими и ценными экземплярами. Мотоциклы были выпущены в Великобритании.

6. Dodge Tomahawk V10 Superbike

На шестом месте - мотоцикл Dodge Tomahawk V10, футуристический дизайн которого выглядит поистине впечатляюще. Этот мотоцикл стоит $550 тысяч.

Вес мотоцикла - более 680 кг.

5. Harley Davidson Cosmic Starship

Мотоцикл Harley Davidson Cosmic Starship - первый в нашем списке, цена которого превысила $1 миллион. Он занимает пятую строчку.

Мотоцикл был вручную расписан известным дизайнером Джеком Армстронгом, что и стало основанием для столь высокой стоимость мотоцикла, так как некоторые работы дизайнера стоят свыше $3 миллионов.

4. Yamaha BMS Chopper

На четвертом месте - мотоцикл стоимостью 3 миллиона долларов.

Этот мотоцикл не был предназначен для того, чтобы гонять на нем по дорогам. Скорее, это экземпляр для коллекционеров, чтобы восхищаться красотой машины. Рама мотоцикла покрыта 24-каратным золотом, что оправдывает его высокую стоимость.

3. Ecosse ES1 Spirit

Третью строчку рейтинга занял мотоцикл Ecosse Spirit, стоимость которого составляет 3,6 миллиона долларов. Это выполненный из титана мотоцикл, который был выпущен ограниченным тиражом. Он может достигать скорости в 370 км/ч.

При этом, компания-производитель при продаже мотоцикла настаивает на том, чтобы будущий владелец прошел мастер-класс по управлению мотоциклом перед тем, как сядет за руль.

2. 1949 E90 AJS Porcupine

Второе место в рейтинге самых дорогих мотоциклов занял 1949 E90 AJS Porcupine стоимостью 7 миллионов долларов.

Всего было выпущено 4 модели мотоцикла в 1949 году. Поэтому модель является поистине редкой, что и отражается на его стоимости.

1. Neiman Marcus Limited Edition Fighter

Лидером рейтинга стал мотоцикл Neiman Marcus Limited Edition Fighter, стоимость которого составила $11 миллионов. Это самый дорогой мотоцикл в мире.

Neiman Marcus - это американская сеть элитных магазинов. Когда компания объявила о своем решении продать мотоцикл на аукционе, это события привлекло внимание прессы, а цена взлетела. В результате, стартовая цена на аукционе составила $110 тысяч, а в итоге он был продан за $11 миллионов.

По данным на март 2020 года, Neiman Marcus находится на грани банкротства, так как компания не в состоянии выплатить долг в размере 4 млрд долларов. Как отмечают СМИ, компания ранее была вынуждена закрыть значительную часть своих магазинов, что связан с кризисом из-за пандемии коронавируса.