Десять советов по экономии денег от миллионеров, самостоятельно добившихся успеха

Экономия денег может позволить человеку одеваться так, как ему нравится, не испытывая каждый раз стресс при покупке новой вещи, выйти на пенсию раньше, чтобы увидеть мир, построить дом своей мечты и так далее. Но самое важное - она позволяет иметь деньги, когда они нужны, и быть уверенным, что они найдутся даже в те времена, когда не будет заработка.

1. Откажитесь от кредитных карт

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, по словам владельца компании Dallas Mavericks миллиардера Марка Кьюбана, кредитные карты способны "разорить" даже самых экономных людей. "Кредитные карты - это худшие инвестиции, которые вы только можете сделать, - сказал он в интервью Business Insider. - Деньги, которые я экономлю на процентах, не имея задолженности, лучше, чем любой доход, который я мог бы получить от инвестиций, скажем, в ценные бумаги". Помимо высоких процентных ставок по кредитным картам, оплачивая покупки с помощью пластикового прямоугольника, мы просто автоматически тратим больше необходимого. В материалах исследования Массачусетского технологического института, опубликованных в журнале Marketing Letters, говорится, что покупатели, оплачивающие покупки кредитной картой, тратят почти вдвое больше, чем те, кто по старинке пользуется наличными. Более того, они даже готовы платить почти вдвое больше за тот же товар.

2. Отслеживайте свои сбережения

Мониторинг успехов может не только повысить мотивацию, но и помочь сохранить ответственный подход к экономии. Нет нужды просто верить нам на слово: основатель компании Microsoft Билл Гейтс поделился этим советом в своем ежегодном обращении от имени фонда Билла и Мелинды Гейтс. "В прошлом году я снова и снова поражался тому, насколько важны расчеты для улучшения финансового положения человека, - написал он. - Вы можете добиться удивительного прогресса, если поставите перед собой четкую цель и найдете правильный способ измерения, который поможет вам двигаться к этой цели". Независимо от того, используете ли вы специальное приложение для контроля расходов или простой список на бумаге, отслеживание сбережений делает экономию гораздо более эффективной.

3. Живите просто

Человек, придумавший фразу "сэкономленный пенни - это заработанный пенни", возможно, был прав. Хотя Уоррен Баффетт, один из крупнейших инвесторов в мире, на протяжении десятилетий входит в десятку богатейших людей планеты, а его собственный капитал оценивается в 88 миллиардов долларов, он по-прежнему пользуется раскладным телефоном и живет в доме, который купил в 1957 году за 31 тысячу долларов. Точно так же нефтяной магнат Т. Бун Пикенс предпочитает иметь только необходимые вещи. "Люди всегда удивляются, что у меня нет даже гардероба с костюмами, - сказал Пикенс в интервью изданию Kiplinger.com. - Я покупаю три костюма каждые пять лет, а всего у меня их десять. Это все, что мне необходимо".

4. Прежде всего, инвестируйте в собственное развитие

Нет сомнений, что правильное инвестирование является ключом к быстрому достижению финансовой свободы. Но, по словам Такера Хьюза, который заработал свой первый миллион в возрасте 22 лет, первая и самая важная инвестиция это инвестиция в самого себя. "Читайте не менее 30 минут в день, слушайте соответствующие передачи и неустанно ищите хороших наставников, - написал он в своем блоге. - Поглощайте знания как воздух. Стремление к знанию должно быть самым главным в жизни". Это гарантирует высокую отдачу от инвестиций, независимо от трендов на финансовом рынке, говорит Хьюз. Баффет высказал схожую мысль в интервью Forbes: "Никто не сможет отобрать у вас то, что находится внутри, и абсолютно каждый человек обладает потенциалом, который он еще не использовал".

5. Начните с малого

Когда Крис Рейнинг самостоятельно сколотивший миллионное состояние, разочаровался в своей обычной работе "с девяти до пяти" в сфере информационных технологий, он решил вкладывать более половины своего дохода в сбережения. К 35 годам он сэкономил миллион долларов, а два года спустя просто ушел на пенсию. В чем его секрет? Никаких мелких ненужных покупок. "Я знаю, многие люди говорят, что не стоит задумываться о таких мелочах как чашка латте за 5 долларов, но чем больше я об этом думаю, тем яснее понимаю, что отказ от таких покупок - самое лучшее решение для начала", - сказал Рейнинг в интервью CNBC. В конце концов, по его словам, "небольшие изменения постепенно позволят достичь кардинальных перемен в жизни". Жить по средствам - это один из десяти секретов, которые помогут сегодняшним молодым людям уйти на пенсию пораньше и насладиться свободой.

6. Ставьте большую цель, а затем действуйте в обратном направлении

Хотя отказ от мелких необязательных расходов - отличный шаг для начала, миллионеры также рекомендуют мечтать о чем-то большом, когда ставите себе цель. "Самой главной финансовой ошибкой, которую я совершил, было недостаточно масштабное мышление", - написал в своем блоге тридцатилетний миллионер Грант Кардон. А Брайан Лим, генеральный директор компаний INTO THE AM и iHeartRaves, предлагает разработать план действий, действуя в обратном направлении от намеченной суммы. "Определите конкретные параметры своей финансовой свободы, которые вы примете в качестве конечной цели, - сказал он в интервью Santander Bank. - А затем подсчитайте, сколько необходимо зарабатывать и откладывать, чтобы достичь цели в разумные сроки".

7. Старайтесь получать доходы из нескольких источников

Пятилетнее исследование историй успеха миллионеров, самостоятельно заработавших свои капиталы, показало, что большинство из них имеют несколько источников дохода, начиная от аренды недвижимости и заканчивая инвестициями в ценные бумаги: у 65 процентов из них были три источника доходов, у 45 процентов - четыре, а 29 процентов получали деньги из пяти и более источников. "Чем больше потоков дохода вы сможете создать, тем более безопасным будет ваше финансовое положение", - пишет автор исследования. Даже известный комик Джей Лено, чей личный капитал составляет 400 миллионов долларов, с самого начала своей карьеры имел два источника дохода. "Когда в одном месте проигрываешь, в другом выигрываешь", - сказал он в интервью CNBC, и добавил, что "тратить нужно всегда меньше, чем зарабатываешь".

8. Приобретайте только те вещи, которые приносят вам радость

Тратьте деньги на свои увлечения, и откажитесь от всего необязательного. Именно этот метод помог консультанту по вопросам благосостояния Адеоле Омоле превратить свою задолженность в размере 70 тысяч долларов в семизначный капитал менее чем за три года. "Короче говоря, это означает, что деньги нужно расходовать только на то, что приносит радость, чем вы на самом деле увлечены", - сказала Омоле в интервью Business Insider. Любые дополнительные расходы, которые не повышают качество вашей жизни, должны быть исключены, считает она. Хотя, по ее мнению, приоритетами должны быть книги и инвестиции, вы можете предпочесть откладывать деньги на путешествия или образование.

9. Автоматизируйте свои сбережения

Райан Стьюман, миллионер и автор бестселлеров о стратегии успеха, говорит, что его главная хитрость заключается в том, что деньги автоматически снимаются с зарплаты и помещаются на сберегательный счет. "Когда я был молодым, это было 25 долларов в неделю. Теперь это около 1000 долларов в неделю. Я не могу видеть, как деньги уходят на сберегательный счет, если только не войду специально в систему, - рассказал он. -Скорее всего, вы вскоре перестанете замечать, что часть денег уходит туда. А по мере роста ваших сбережений вы сможете использовать их для инвестирования в ценные бумаги или для внесения дополнительной оплаты по ипотечным или иным кредитам.

10. Поддерживайте тесные отношения с успешными людьми

По словам миллионеров, сумма ваших сбережений может зависеть от того, с кем вы тесно общаетесь. Стив Зильбод, миллионер и автор книги "Как думают богатые", рекомендует окружить себя людьми, которые разделяют ваши финансовые цели и мотивируют вас на их достижение. "В большинстве случаев ваш собственный капитал отражает уровень благосостояния ближайших друзей, - написал он. - Общение с более успешными людьми может расширить ваше сознание и катапультировать уровень дохода".