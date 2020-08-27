Во Франции переименовали роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" претерпело изменения - теперь во Франции книга будет продаваться как "Их было десять".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом передает в среду радиостанция RTL со слов потомка писательницы Джеймса Причарда.

Описанные в книге события происходят на Негритянском острове, где в начале августа находятся десять человек. С развитием сюжета они один за одним оказываются убитыми, а с каждой смертью исчезают и фарфоровые статуэтки маленьких негритят.

"Когда книга писалась, язык был другим, и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру", - сказал Причард.

Он считает, что Агате Кристи "не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами".

"Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то - так нужно себя вести в 2020 году", - добавил потомок Кристи.

Книга с новым названием уже появилась в продаже во Франции. Стоимость книги в магазинах крупной сети книжных Fnac составляет 5,6 евро.