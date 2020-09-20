Укусы комаров смертельно опасны

Ученые из Ливерпульского университета выяснили, что ряд переносимых комарами инфекций может увеличить риск инсульта.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает "Ридус".

Особенно опасно, если человек заражается сразу двумя инфекциями: вирусом Зика и Чикунгунья. Они в основном распространены в тропиках, их переносят комары.

Вирус Зика вызывает повреждение головного мозга у плода, если комар укусил беременную. Кроме того, он смертельно опасен для маленьких детей и взрослых, ведь он может вызвать заболевания нервной системы.

Ученые проанализировали 201 взрослого, каждый из которых был заражен одним или сразу двумя вирусами. Средний возраст пациентов составлял 48 лет. Полностью выздоровели только около 10%. У многих появились длительные осложнения: слабость, судороги и проблемы с памятью.

Среди пациентов с инсультом, которым в среднем было 67 лет, около 2/3 были инфицированы сразу двумя вирусами.

"Каждый вирус может вызвать целый ряд неврологических проблем. Зика особенно часто вызывал синдром Гийена-Барре, при котором повреждаются нервы в руках и ногах. Вирус Чикунгунья чаще вызывал воспаление и отек головного мозга (энцефалит) и спинного мозга (миелит). А если человек был инфицирован сразу двумя вирусами, то у него с большой долей вероятностью случался инсульт", - отмечают авторы.

Инсульт случается, когда одна из снабжающих кровью мозг артерий блокируется. Риск инсульта повышается после некоторых вирусных инфекций, таких как вирус ветряной оспы или ВИЧ. Часто инсульт возникает и после тяжелых случаев коронавируса.