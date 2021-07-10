В Италии обнаружили черновики и записи XIII века, принадлежавшие Данте

Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, предположительно созданные Данте Алигьери, автора "Божественной комедии". До того никто не знал, как выглядит почерк поэта.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает The Times.

По информации издания, работы относятся к концу XIII века. Данте тогда был студентом во Флоренции, где ему преподавал Брунетто Латини - итальянский философ, ученый политический и государственный деятель (он же опекал будущего поэта после смерти отца).

Холлоуэй, которая до принятия пострига была специалистом по Средневековью в Принстонском университете, отметила, что эти сочинения "дают представление о гениальности Данте".

"Почерк в недавно найденной рукописи похож на школьный, но письмо выполнено на превосходном тосканском диалекте", - рассказала Холлоуэй.

Она также добавила: "Копий рукописной версии комедии Данте не сохранилось. Однако Леонардо Бруни - ученый эпохи Возрождения, который видел почерк Данте, описывал его как тот, что я нашла".

По словам монахини, эти рукописи дают некоторое представление о шедевре Данте - "Божественной комедии", завершенной в 1320 году, за год до смерти поэта.

Например, там изображен квадрат, наложенный на круг. В издании отмечают, что эту концепцию Данте позже использовал в "Божественной комедии" для описания Бога.