Диетолог назвала самый полезный для печени напиток

Диетолог Кортни Д'Анджело назвала кофе самым полезным для здоровья печени напитком. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Д'Анджело сослалась на исследования, согласно которым употребление кофе может снизить риск развития цирроза, а также защитить от неалкогольной жировой болезни печени. Полезное действие напитка объясняется тем, что он способен уменьшить накопление жира и увеличить количество антиоксидантов в печени, которые нейтрализуют активность вредных свободных радикалов и предотвращают повреждение клеток органа. Черный кофе также может противостоять рубцеванию печени.

Диетолог добавила, что для сохранения полезных свойств напитка его нужно пить определенным образом: без добавления сахара, молока и жирных сливок.